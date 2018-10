La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, afirmó que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pretende utilizar al Ministerio Público para pretender “amedrentar” al mandatario Martín Vizcarra, quien esta mañana le pidió dar un paso al costado por estar implicado en los llamados “CNM audios”.

“El señor fiscal no puede intervenir en los casos, él está queriendo intervenir en los casos y usarlos como un mecanismo de amedrentamiento al presidente de la República y a mí también dicho sea de paso”, manifestó Araoz.

Por medio de su cuenta de Twitter, el fiscal de la Nación no solo rechazó que Vizcarra le haya pedido dar un paso al costado, sino que dijo que las 46 denuncias en contra del jefe de Estado “serán tramitadas con el debido proceso”.

La también congresista de Peruanos por el Kambio dijo que le preocupa que Chávarry utilice “políticamente” la fiscalía en contra de sus críticos. “Entonces, aquí sí nos asunta. ¿De qué clase de personaje estamos hablando”, refirió en declaraciones a la prensa.

Mercedes Araoz exhortó al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), a convocar a sesión a este grupo, a fin de que se debata el informe presentado por el parlamentario oficialista Juan Sheput, que sugiere su destitución por los audios que protagoniza con el suspendido juez César Hinostroza.

“Ya es momento que tomemos cartas en el asunto, el señor está jugando contra el tiempo, usando a una institución, que es importantísima para asegurar el Estado de derecho en el país, para defender sus intereses personales”, subrayó.

La parlamentaria dijo que no sabe a qué denuncias contra el presidente Vizcarra hizo alusión Chávarry, porque ella entiende que la mayoría de estas, que son por la administración del mandatario como gobernador regional de Moquegua, fueron archivadas.

“Todos los casos se archivaron, eso salió en la época del debate [de las elecciones del 2016]. ¿O él [Chávarry] está tratando de revivir casos? ¿Qué significa esto? Ahora ejercer la política es un peligro para uno”, expresó.

Para finalizar, Mercedes Araoz lamentó que el fiscal de la Nación esté actuando “políticamente”.

“Él no puede hablar de los casos, es muy malo lo que está pasando en el Ministerio Público, realmente no nos van a amedrentar, aquí va haber justicia en el país, no vamos a permitir que la corrupción reine y sí él es un señor que está protegiendo a los corruptos, que se cuide”, acotó.