Mercedes Araoz a Pedro Chávarry: “No le quite legitimidad a su cargo”

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, afirmó hoy que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, debe aclarar su situación, luego de que un nuevo audio difundido confirmara que sí coordinó con el juez supremo César Hinostroza una reunión con medios de comunicación para promover su imagen.

“Volvemos a pedirle al fiscal [Chávarry] que aclare bien su situación, porque no puede decir en la mañana una cosa y en la tarde sale otra versión de lo que ha sucedido”, dijo en referencia a que el titular del Ministerio Público negó haber tenido conocimiento que Hinostroza promovía una cita con periodistas para darlo a conocer.

En declaraciones a Canal N, Araoz indicó que la investigación fiscal sobre los audios, que revelan un presunto tráfico de influencias en el sistema de justicia, debe desarrollarse sin ningún tipo de intervención. Agregó que ese aspecto le “preocupa mucho”.

La ex jefa del Gabinete Ministerial exhortó a Chávarry a no quitarle legitimidad al cargo de fiscal de la Nación, aunque evitó pedirle dar un paso al costado, como sí lo hiciera el ministro de Justicia, Vicente Zeballos en la víspera.

“Me suena que él debería tomar esto con más cuidado, no estoy diciendo que él sea culpable de nada, lo que estoy pidiendo es que haya una investigación donde no haya la posibilidad mínima de interferencia. Y que [Chávarry] no le quite legitimidad al cargo para el cual fue elegido”, subrayó.

Mercedes Araoz, quien se encuentra a cargo del despacho presidencial, señaló que el fiscal dela Nación no puede decir que tuvo coordinaciones con Hinostroza, cuando “sí las tuvo”.

La también congresista de Peruanos por el Kambio le pidió, además, a los medios de comunicación a sacar los audios que restan y no “por cuenta gotas”.

La vicepresidenta reiteró que el mandatario Martín Vizcarra, quien se encuentra en México participando de una nueva Cumbre de la Alianza del Pacífico, “ha sido muy enfático” en que irá “hasta el fondo” con la reforma del sistema de justicia”.