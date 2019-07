Mercedes Araoz y las polémicas que protagonizó en el actual gobierno

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, ha marcado distancia, una vez más con el mandatario Martín Vizcarra, al pronunciarse en contra de adelantar las elecciones para el 2020. Pero esta no ha sido la primera discrepancia y polémica que ha tenido la también congresista durante el presente gobierno, que a continuación detallamos.

1. “Los indultos no se negocian” (21/12/2017)

La entonces jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Araoz, afirmó- después de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ejerció su defensa ante el Congreso, que debatía su vacancia- que “los indultos no se negocian”, en referencia al perdón de la condena del exmandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

“Los indultos no se negocian. Estos procedimientos tienen reglas de juego en los cuales no hay capacidad de intervención. Son formularios que se exigen para un cabal cumplimiento”, remarcó.

Sin embargo, tres días después, horas antes de la Navidad, PPK indultó a Fujimori.

Esta medida, que originó la renuncia de ministros y de congresistas al oficialismo, se dio luego de que Kuczynski fuera salvado de la destitución por Kenji Fujimori y otros nueve congresistas disidentes de Fuerza Popular.

Araoz Fernández ofreció una conferencia de prensa el 27 de diciembre, en la que aseguró que el indulto fue una decisión de PPK y que siguió “las normas que están establecidas dentro del marco de la ley y la Constitución”. Aun en octubre del año siguiente, la Corte Suprema del Poder Judicial anuló el perdón y Fujimori tuvo que retornar al penal de Barbadillo.

2. Le pidió a Vizcarra renunciar (11/05/2018)

Durante la crisis de marzo de 2018, que terminó con la renuncia de PPK, Araoz consideró que si el Parlamento, dominado por Fuerza Popular, vacaba a Kuczynski “continuar en el gobierno sería volverme títere de un modelo de gestión que a mí no me gustaría”. “Porque, después de la vacancia, olvídate de la fiscalía, del Tribunal Constitucional, de la libertad de prensa y de todas las demás cosas”, agregó en una entrevista a El Comercio.

Dos meses después, en ATV Noticias, el presidente Vizcarra confirmó que la vicepresidenta le solicitó que renuncie.

"Claro que sí, [Araoz me dijo] que renuncie. En este punto sí había discrepancias", sostuvo.

3. “El vacador no puede ser primer ministro” (27/05/2018)

La congresista Mercedes Araoz también tuvo fuertes discrepancias con César Villanueva, el primer jefe de Gabinete Ministerial de Vizcarra. La oficialista opinó que “el vacador” de PPK no podía ser el presidente del Consejo de Ministros.

“Sigo pensando –es mi modo de ver las cosas, lo lamento– que el vacador no puede ser presidente del Consejo de Ministros. Evidentemente, yo voy a seguir colaborando con el presidente Vizcarra en bien del país. Pero tengo mi punto de vista, no creo que él pueda ser alguien que represente la posibilidad de una reconciliación adecuada”, subrayó a este Diario.

Villanueva fue el parlamentario que coordinó con las bancadas de la oposición la presentación del segundo pedido de vacancia contra Kuczynski en marzo de 2018. Incluso, acudió de madrugada al local de Fuerza Popular en la avenida Paseo Colón, en el Centro de Lima, para reunir las firmas de sus integrantes.

El entonces primer ministro evitó ingresar a una polémica con la vicepresidenta.

“Nosotros tenemos una relación cordial, la seguiremos teniendo con la bancada de PPK. Estas opiniones o cualquier otra que venga, para nosotros no corta ningún tipo de relación”, refirió en el programa “Agenda Política”, de Canal N.

4. Incumplir plazo, no significa negación de confianza (16/07/2019)

A mediados de julio, Araoz Fernández consideró que si el Congreso no cumple con el plazo- hasta el 25 de julio- para aprobar los seis proyectos de la reforma política no necesariamente esto podía ser considerado como una negativa de la confianza que el pleno le otorgó al jefe del Gabinete, Salvador del Solar, a inicios de junio último.

“[¿Se podría tomar como negativa de confianza?] No creo, porque no está constitucionalmente escrito en la Constitución. [El Congreso] Da la confianza sí o no, ahora él [Martín Vizcarra] podría plantear otra confianza, pero yo creo que el presidente no está buscando eso. El presidente está buscando tener pronto para cumplir con los procesos electorales que vendrían para el 2021”, manifestó la también legisladora a la prensa.

5. “El pueblo nos eligió para llegar al 2021" (31/07/2019)

Después del último mensaje a la Nación del presidente Vizcarra, en el que anunció una propuesta para adelantar un año las elecciones, Mercedes Araoz guardó silencio. En una entrevista con este Diario, la vicepresidenta dijo que ella se enteró de esta iniciativa en el pleno y se mostró en contra de que se recorte el mandato del Ejecutivo y el Parlamento.

“Mi lectura es que somos corresponsables de la crisis política, no es un tema solamente del Congreso como tampoco es solo del Ejecutivo, como algunos lo están diciendo. El último año ha sido tenso y difícil y ni el Ejecutivo ni el Legislativo han estado a la altura para encontrar un espacio de diálogo. […] Hemos utilizado de manera frívola dos instrumentos constitucionales: uno que es la vacancia presidencial y el otro que es la cuestión de confianza”, subrayó.

Evitó afirmar si renunciaría al cargo en un eventual escenario de vacancia presidencial.

“Vamos a ver el momento, yo espero que no se dé la vacancia y que podamos culminar el proceso como nos lo mandó el pueblo, el pueblo nos eligió para llegar al 2021, tanto al Ejecutivo como Legislativo”, acotó.

El bonus track

"Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies" (20/03/2019)

La vicepresidenta Mercedes Araoz se pronunció en marzo último a favor de la posibilidad de "sincerar" la remuneración que reciben actualmente los congresistas -S/15.600 - por considerar que este monto permanece "congelado" desde hace más de diez años. En esa línea, la también legisladora aseveró que un parlamentario "mal remunerado es la tentación para los lobbies".

"Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, es la tentación para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración", expresó.

Posteriormente, Araoz se disculpó por "relacionar la honradez de un funcionario con el monto de su sueldo".