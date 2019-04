Mercedes Araoz sobre PPK: Espero que no se le dé prisión preventiva La vicepresidenta y congresista oficialista indicó que por derechos humanos no se debería aprobar una medida de prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski

Mercedes Araoz reiteró que la detención preliminar de PPK "es injusta". (Foto: Miguel Bellido Almeyda / GEC / Video: Canal N)