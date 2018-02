La presidenta del Consejo de Ministros Mercedes Aráoz afirmó esta mañana que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) responderá ante la Comisión Lava Jato del Congreso de la República en el momento oportuno, sin precisar fecha exacta.



“El presidente está totalmente dispuesto a dar sus declaraciones en el momento en el que él lo considere oportuno”, señaló.



“Él [PPK] va a dar sus declaraciones a tiempo”, añadió.



La primera ministra respondió así el pedido de diversos parlamentarios, incluyendo el presidente del Congreso Luis Galarreta, para que el mandatario brinde su declaración ante la Comisión Lava Jato esta semana dando cuenta de las diversas actividades programadas para la misma.



“El lunes estamos en Piura, la próxima semana tenemos un viaje que es importantísimo. El lunes y martes estamos en el binacional con Colombia”, expresó.



Sin embargo, remarcó que el presidente responderá pronto las interrogantes del grupo investigador.



Asimismo, Mercedes Aráoz aseveró que el Gobierno no interfiere con “las decisiones” que toma el Ministerio Público, esto en referencia a que la fiscalía solo le preguntará a Jorge Barata por los casos de Ollanta Humala y de Keiko Fujimori, mas no de lo que implique a l presidente Kuczynski y al ex mandatario Alan García.



“Nosotros también esperaríamos que pregunten sobre todos los temas que hay en investigación. Pero son decisiones que son de los fiscales y nosotros no nos vamos a meter en los temas de la fiscalía”, manifestó al respecto.



La titular de la PCM realizó estas declaraciones luego de participar en el lanzamiento del Centro Mac Lima Este y el servicio Aló MAC 24/7 en quechua en El Agustino.

Como se recuerda, la declaración que Jorge Barata brindará la próxima semana se dará en el marco de dos investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Lavado de Activos.



Una corresponde al fiscal Germán Juárez y se refiere a la pesquisa contra el ex presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia.

La otra es encabezada por José Domingo Pérez, quien tiene a su cargo la investigación a Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular.

