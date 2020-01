La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, afirmó que presentará su carta de renuncia ante el nuevo Congreso una vez que este sea elegido tras las elecciones de hoy, 26 de enero, para poder retomar sus actividades privadas.

“[¿Va a presentar su renuncia ante el nuevo Congreso] En principio, sí porque tengo que hacer mi actividad privada. Es más difícil conseguir trabajo en estas condiciones”, señaló a América Televisión luego de emitir su voto en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias.

#Elecciones2020 Mercedes Araoz tras emitir su voto: "Lo más importante para el país es seguir adelante. Los políticos tenemos que aprender a conversar, no se debe vivir con odios. Soy vicepresidenta y veremos que hace con mi carta de renuncia el Congreso entrante" — Política El Comercio (@Politica_ECpe) January 26, 2020

Araoz, quien también es integrante del disuelto Parlamento, refirió que no fue un error jurar como presidenta encargada luego de que el mandatario Martín Vizcarra anunciara la disolución del Congreso el pasado 30 de setiembre.

“[¿Fue un error asumir la presidencia?] No, fue la situación que se daba, el Congreso no estaba disuelto en el ese momento, el Congreso se disolvió recién al día siguiente, luego de que se publicó la resolución en El Peruano. A mí me dieron la encargatura, por lo tanto eso era solo cumplir con un deber. La situación cambió al día siguiente, había que tomar una decisión firme que evite el conflicto y la polarización. Mi decisión fue retirarme para generar paz social”, explicó.

“Soy vicepresidenta hasta que se cumpla el mandato, yo soy vicepresidenta por mandato popular, así fuimos elegidos. Yo presenté mi carta de renuncia, veremos qué hace con ella el nuevo Congreso”, indicó.

Con relación a la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la demanda competencial planteada por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, para que se deje sin efecto la disolución del Parlamento, Mercedes Araoz refirió que respeta la sentencia pero que no la comparte.

“Sí, fue inconstitucional (la disolución) pero ya hubo una decisión en el Tribunal, el fallo ya se dio y hay que respetarlo. Ha sido tan discutible que se ha recurrido al Tribunal Constitucional y en la propia votación hubo una división, pero dado el resultado hay que respetar”, dijo tras indicar que ella estaba de acuerdo con la posición que tomaron los tres magistrados que votaron en minoría.

Mercedes Aráoz declara