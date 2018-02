Mercedes Aráoz: “Al presidente Kuczynski no se le dan ultimátums”

La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, afirmó que al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) “no se le dan ultimátums”, al ser consultada sobre los reiterados pedidos de la Comisión Lava Jato para que el economista los reciba en Palacio de Gobierno, a fin de que responda sobre sus presuntos vínculos con Odebrecht.

“El presidente los va a invitar en su momento, al presidente no se le dan ultimátums, esto no es una guerra, la verdad que me parecen formas bien desatinadas”, manifestó.

Desde Piura, donde supervisó obras de la Reconstrucción con Cambios, Aráoz señaló que el mandatario cumplirá con su compromiso de recibir al grupo investigador.

“Nadie se está negando a dar toda la información”, añadió.

Mercedes Aráoz también consideró “sesgadas” las preguntas que la comisión, liderada por la fujimorista Rosa Bartra, envió a la fiscalía, que el martes y miércoles interrogarán al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.

“Me llama la atención las preguntas que hacen y que son totalmente sesgadas, mandan una serie de preguntas a los fiscales con un sesgo que llama la atención. Por ejemplo, en una [le consulta a Barata]: ‘¿Acusa al señor Kuczynski de...?’ Eso me parece un exceso”, remarcó.

La primera ministra dijo que los fiscales pueden preguntar “lo que quieran”. Añadió que en el interrogatorio a Marcelo Odebrecht no estaba contemplado que este hablará sobre PPK e igual lo hizo.

“Nadie tiene temor de que declare Barata, al contrario queremos que lo haga, es lo mejor para el país, para que se aclare, porque no hay ningún tipo de relación con el presidente”, añadió.

En otro momento, Mercedes Aráoz dijo que “hay una campaña mediática evidente y clara de un grupo que quiere la vacancia” de Kuczynski.

“Dicen que el presidente no es capaz, pero son mentiras, el presidente está acá trabajando con nosotros y se va a Colombia para una reunión del gabinete binacional”, subrayó.

Mercedes Aráoz indicó que ella se quedará en el país, porque estará a cargo del despacho presidencial en su calidad de segunda vicepresidenta de la República.