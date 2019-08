Mercedes Araoz: "Al presidente Vizcarra lo seguiré apoyando en lo que vea positivo"

La vicepresidenta Mercedes Araoz aseguró este jueves que continuará apoyando al gobierno de Martín Vizcarra en lo que "vea positivo", tras su renuncia a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio.

"En mi caso es una salida de la bancada específicamente, al presidente lo seguiré apoyando en lo que yo vea positivo [...] Lo que voy a hacer es mirar con cuidado. Lo que trataré siempre es de tender puentes. Desde el lugar donde estoy voy a seguir apoyando", sostuvo en una entrevista con Canal N.

En esa línea, consideró que su alejamiento a la bancada no es un golpe a Martín Vizcarra porque seguirá "colaborando con él". Explicó que su renuncia se produjo por "maltratos" al interior del grupo parlamentario que "ni siquiera está siguiendo el plan de Gobierno" con el que fueron elegidos.

"Estas personas no están siguiendo ni siquiera el proyecto político y se fueron sumando maltratos. No creo que mi renuncia a la bancada sea un golpe a Vizcarra porque yo voy a seguir colaborando con él. Siempre han dicho que no tiene bancada y puede trabajar", señaló.

"En este momento, era imposible mantenerme en la bancada. No es fácil para mí haber renunciado a la bancada. Hasta emocionalmente me ha movido", agregó Araoz.

Al ser consultada por los audios que se filtraron de una conversación entre Vizcarra y autoridades en Arequipa, sobre el proyecto minero Tía María, Araoz cuestionó que el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y el primer ministro, Salvador del Solar, no hayan protegido al presidente.

Dijo creer, en ese sentido, que Ísmodes debería asumir su "responsabilidad política" sobre este caso.

"El error viene en que los ministros no cumplieron su rol de proteger al presidente [...] el error es de los ministros. El principal responsable, el ministro de Energía y Minas, debería asumir su responsabilidad política", indicó.

Sobre una posible vacancia presidencial contra Vizcarra, la vicepresidenta aseveró que si está basada en un hecho no justificado, "como el audio", apoyaría al jefe del Estado.

"No me quiero poner a hacer política ficción, pero hasta el momento, no hay ninguna razón para vacar al presidente. La vacancia, así como la cuestión de confianza, no son para usarlas a cada rato y relativizarlas. Son elementos claves en nuestra Constitución y deben ser respetados", manifestó.

Finalmente, Araoz reiteró su postura en contra de un adelanto de elecciones al 2020. En esa línea, aseguró que se debe respetar "la estabilidad constitucional" y "votaría en contra" del proyecto propuesto por el Ejecutivo.