Mercedes Araoz: "El presidente Martín Vizcarra también visitó a PPK"

La vicepresidenta Mercedes Araoz recordó este miércoles que el presidente Martín Vizcarra también visitó al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien cumple arresto domiciliario, y rechazó haber consultado alguna de sus decisiones políticas con él.

"El expresidente no sabía que yo iba a renunciar a la bancada. Él se enteró tres días después de mi renuncia y fue después, una decisión personalísima. [...] Han sido visitas amicales. No quiero olvidar que el presidente Vizarra también lo ha ido a visitar. No sé si ha ido con el régimen de arresto domiciliario, pero sí fue a la clínica cuando se había pedido su prisión preventiva", sostuvo en una entrevista con RPP.

La también legisladora hizo estas declaraciones a propósito del pedido que realizó el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, para que se varíe el arresto domiciliario por una prisión preventiva debido a que el exjefe del Estado (2016-2018) habría realizado actividad política tras reunirse con Araoz y otros de sus exministros.

En ese sentido, consideró que el fiscal Pérez Gómez "está politizando la justicia" y dijo sentirse indignada por la situación que vive Pedro Pablo Kuczynski.

"Me siento indignada, que por hacer visitas de carácter humano están afectando a una persona que está muy enferma. Podemos haber hablado de política nacional [con PPK], pero de tomar decisiones políticas ninguna", señaló.

En otro momento, la vicepresidenta cuestionó el despido de dos de sus asesores en su despacho tras su alejamiento de la bancada oficialista y lamentó que en el caso de una de ellas este se haya hecho pese a que "recién ha dado a luz".

"Han despedido a mi personal, a mis dos asesores, una de ellos está en descanso porque acaba de dar a luz. Espero que el presidente Vizcarra no haya hecho esto porque estaría mal, agarrársela con el lado más débil que es mi personal", indicó.

En esa línea, Araoz reveló que intentó comunicarse con Martín Vizcarra el día viernes para explicarle las razones de su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio, pero precisó que este no le contestó y no ha devuelto su llamada.

Finalmente, al ser consultada al respecto, la vicepresidenta consideró que el exmandatario Kuczynski "debería seguir siendo presidente" y los hechos que forzaron su renuncia al cargo "nunca debieron pasar".

"Todo eso [la sucesión constitucional] afectó mucho la estabilidad del país y ahora estamos pagando todo eso", manifestó.