La primera ministra Mercedes Aráoz atribuyó a respetables “decisiones de conciencia” las recientes renuncias de diversos funcionarios del Estado luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgara el indulto y el derecho de gracia por razones humanitarias al ex mandatario Alberto Fujimori.

Cabe apuntar que entre ellos se encuentran congresistas de Peruanos por el Kambio, el ministro de Cultura, Salvador del Solar; y otros funcionarios.

Al respecto, Aráoz comentó que “todos los ministros han puesto sus cargos a disposición. Es un momento de reflexión, evaluación”. Incluso, agregó, ella misma también lo ha hecho, pero PPK le ha ratificado la confianza.

“El presidente me renovó la confianza y me ha pedido que hagamos una evaluación integral y en los próximos días veremos qué es lo que sucede”, dijo en conferencia de prensa esta tarde dando a entender que se vendrían más cambios en el Consejo de Ministros.

Al respecto, dijo que esa evaluación busca determinar de qué forma se puede trabajar a futuro “para mejorar nuestra gestión, acercarnos más al pueblo y llegar a una situación de reconciliación certera”.

En cuanto a los renunciantes en el Ejecutivo y en la bancada oficialista —a los que agradeció su trabajo—, indicó que conversaron previamente con ella con la voluntad de establecer caminos para reestablecer la comunicación y el trabajo conjunto. Dijo esperar que sea un alejamiento momentáneo” y no se pierda el diálogo.

“El presidente ha decidido también ratificarme su confianza para seguir apoyándolo. Y yo he aceptado esa responsabilidad. No solo tengo un compromiso con el presidente del a República, sino también tengo un mandato del pueblo”, sostuvo en otro momento al recordar haber sido elegida en una plancha presidencial como segunda vicepresidenta, como congresista y designada como primera ministra.

De otro lado, consideró que un eventual nuevo pedido de vacancia contra PPK por indultar a Fujimori sería “ir contra la Constitución otra vez”.

“Y en cuanto al tema de una acusación constitucional [contra ella], me imagino que debe estar dentro del acaloramiento político y la reacción de algunos grupos. Y espero que reflexionen. Yo no mentí, no falté a la verdad”, agregó.



Finalmente, reiteró que los informes médicos sobre Fujimori no estaban en manos del Ministerio de Justicia el 21 de diciembre, día del debate sobre el pedido de vacancia.