La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, descartó que las renuncias del congresista Kenji Fujimori y de su bloque de nueve legisladores a la bancada de Fuerza Popular guarden relación con actos del Ejecutivo. También negó que se trate de "cortinas de humo".

"Es un tema de partido, interno y en esa discusión nosotros no intervenimos y no tiene nada que ver con ningún tema de cortinas de humo ni mucho menos", señaló hoy en conferencia de prensa.

Cabe anotar que, más temprano, la legisladora fujimorista Cecilia Chacón había señalado que las renuncias de Kenji Fujimori y su bloque han servido al presidente Kuczynski como "una cortina de humo" frente a los presuntos vínculos que tiene con Odebrecht.

En esa medida, Mercedes Aráoz lamentó dichas declaraciones y reiteró que "el presidente Kuczynski está limpio y él va a dar sus declaraciones cuando sea la oportunidad. Pero no hay nada qué ocultar y eso está claro".

"No he escuchado a la señora Chacón, porque yo he estado trabajando como primera ministra en el Consejo de Ministros. No creo que un congresista que ha tenido una dificultad dentro de su bancada tenga que ver con la acción que está haciendo el Ejecutivo", remarcó.

(Foto: PCM / Video: TV Perú)

Sobre si este tema afectará la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, la primera ministra dijo esperar que "en el Congreso comencemos a tomar el tema con seriedad, en materia de que el país está primero".

"No podemos estar, ante las dificultades que pueden haber de los partidos, en las cuales no me inmiscuyo, tomando la decisión de no participar en un diálogo para construir país y los servicios públicos para atender a nuestra población", cuestionó.

Acerca de un diálogo con las fuerzas políticas del Congreso, Mercedes Aráoz dijo que "algunos partidos sí están en la buena voluntad de conversar", pero que este se dará posteriormente.

