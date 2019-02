"Salvador Heresi me genera desconfianza porque no sé qué quiere en realidad"

La vicepresidente de la República y congresista Mercedes Araoz considera que es falso que el partido Peruanos por el Kambio no haya tenido participación en los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. También marca distancia del presunto aporte de una empresa vinculada al ‘club de la construcción’ a la campaña del 2016.

— De acuerdo a la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, Marcos Prialé Marquina gestionó que una empresa del ‘club de la construcción’ aportara US$100 mil a la campaña de PpK. ¿Prialé Marquina donó dinero?

No que yo sepa, yo no tengo ninguna responsabilidad en el tema del dinero, no estaba metida en eso. Lo único que sí sé es que [Prialé Marquina] prestó unas computadoras […]. Este señor, cuando yo llegué a la dirección de personeros, ya estaba apoyando. No sé qué rol tenía, él estaba desde que Gilbert Violeta era el jefe de campaña. Nosotros lo heredamos.

— ¿Usted hizo coordinaciones con Prialé Marquina?

No, no, conmigo jamás. Él trabajaba con otras personas, que decidían a dónde enviaban a los personeros, cómo reclutaban a más personas. Yo casi no participaba y delegué esa función en gran medida al señor Pedro Olaechea, quien trabajó como vicepresidente del equipo de personeros. Yo ya estaba desbordada con la campaña, tenía que viajar a todos lados.

— El partido Peruanos por el Kambio indica en un comunicado que usted ha dado fe de un “aporte comprometedor” de una empresa ligada al ‘club de la construcción’…

A mí [ese comunicado] me suena a mala intención, porque la verdad nunca dije eso, ahí están las grabaciones. De repente no fui precisa. Nunca dije que dio dinero ni hablé de “aportes comprometedores” ni di fe de una reunión [en la casa del ex presidente Kuczynski]. Reitero que no estaba metida en las actividades de recaudación.

— El CEN de Peruanos por el Kambio también le ha exigido al Congreso formar una comisión que investigue al ‘club de la construcción’. ¿Comparte esa posición?

Que haga todas las comisiones investigadoras […]. Sí conocí al señor Prialé Marquina, pero jamás afirmé que hubo ese aporte [de una empresa del ‘club’], todo lo contrario, no conozco de este tema, no estuve involucrada en el financiamiento [de la campaña]. Este tema está en el Ministerio Público y, obviamente, los colaboradores eficaces deben dar pruebas de lo que están diciendo. En mi caso, yo no estuve involucrada de ninguna manera.

— El último lunes, la bancada de PpK se reunió con el presidente Martín Vizcarra. ¿Esta cita marca un punto concreto de partida en la relación con el gobierno?

No es un punto de partida, nosotros ya venimos conversando con el presidente desde hace mucho tiempo, inclusive hemos tenido reuniones con varios ministros de manera individual. Lo que hemos hecho es reafirmar ese compromiso que tenemos. Habíamos programado una reunión hace algún tiempo atrás, pero no se pudo realizar porque coincidió con la emergencia en San Juan de Lurigancho. Por eso se pospuso. Esto no es un cambio, es una continuidad de lo que ya veníamos articulando con el presidente hace tiempo atrás.

— Los congresistas Gilbert Violeta y Juan Sheput están a favor de que la bancada PpK tenga una posición independiente frente al gobierno…

Para mí, el Perú está primero y aquí nosotros fuimos elegidos para servir a nuestra patria ante todo y eso significa colaborar con el gobierno en nuestro plan. El presidente está poniendo énfasis [en el plan de gobierno de PpK], obviamente con las variaciones de estilo respecto al ex presidente Kuczynski. El presidente ha profundizado la lucha contra la corrupción y también tiene interés en trabajar los temas sociales, de infraestructura y de desarrollo económico. Ahí está la agenda y no vamos a parar.

— Si el partido PpK decide adoptar una línea de oposición al gobierno, ¿qué medidas adoptará su bancada? ¿Puede darse una ruptura con el partido?

Lo veremos en su momento, pero de nuestro lado no hay mandato imperativo, nuestra decisión es seguir colaborando con el accionar del gobierno.

— El congresista Salvador Heresi ha afirmado que ni en el gobierno de Kuczynski ni en el de Vizcarra el partido PpK fue tomado en cuenta…

Él ha sido ministro del señor Vizcarra para empezar, el señor Jorge Meléndez ha sido ministro de mi Gabinete y él es miembro del partido. Ha habido varios funcionarios y muchos funcionarios todavía permanecen trabajando en el Ejecutivo y son miembros del partido. Es falso que no participen en las actividades del Ejecutivo.

— ¿Existe un ánimo de revancha en Heresi por c´pmo salió del Ministerio de Justicia?

Ya no sé, la verdad es que no entiendo el carácter del señor Heresi, también fue muy cambiante durante la campaña. Me genera desconfianza porque no sé qué quiere en realidad.

— El congresista Juan Sheput ha sido crítico con el gobierno. ¿Lo exhortaría a que asista a las reuniones con Vizcarra y ahí expresa esas críticas?

Las críticas siempre debemos conversarlas con las autoridades directamente para ver salidas, soluciones y dar recomendaciones, todos tenemos esa posibilidad desde la bancada. Más allá del apoyo en sus acciones, que el presidente escuche voces políticas es bueno […]. Él, Sheput, tiene una puerta abierta en Palacio de Gobierno, nunca le han cerrado las puertas.

— ¿La Bancada Liberal compite con Peruanos por el Kambio por ser más oficialista?

No, yo creo que la Bancada Liberal es una bancada que ha tomado la decisión de ser independiente y que en algunos casos ha colaborado con nosotros. Hemos votado en conjunto. ¿Por qué? Porque pensamos igual en muchas cosas, hay mucha cercanía porque algunos de ellos han sido miembros de nuestra bancada. La amistad que se forjó no se rompió a pesar del distanciamiento que se dio por el tema del indulto [a Alberto Fujimori]. Por eso decir que estamos compitiendo me parece fuera de lugar. De igual manera, nosotros colaboramos con otros partidos. Inclusive, la verdad en el Congreso se debe conversar con el fujimorismo.

— ¿Es el momento para que el gobierno inicie una ronda de diálogo con todos los partidos, entre ellos Fuerza Popular?

Esa es una decisión del gobierno, del presidente Vizcarra. Yo no estoy actuando desde el Ejecutivo, estoy hablando como congresista. Nosotros como congresistas estamos buscando el diálogo con todas las fuerzas políticas, creo que es lo conveniente.

— De acuerdo a la última encuesta de Ipsos, el presidente Vizcarra tiene un respaldo del 63%, pero su gobierno solo es aprobado por el 35%. ¿A qué se debe esta diferencia?

Se debe comunicar mejor las acciones del gobierno y para eso también los congresistas [de PpK] nos hemos puesto de acuerdo el lunes con algunos ministros para colaborar en ese sentido.

— La congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) adelantó que presentará un pedido para interpelar al primer ministro César Villanueva por “ocultar información” sobre la fuga del ex juez César Hinostroza. ¿Se justifica esta medida?

No, porque no hubo ocultamiento, el primer ministro dio la información que era relevante e importante. ¿Había una orden de vigilancia? Sí. ¿Había una orden de que le impedía salir del país [a Hinostroza]? Sí, pero no había una orden de captura; entonces, la Policía Nacional no podía intervenir. Eso ya lo sabíamos de antes y lo sabemos ahora, no hay ninguna novedad, es el típico show de algunos actores que acusan sin fundamento.

— ¿Por qué la bancada de PpK votó a favor de que se declare procedente la denuncia constitucional contra el fiscal Pablo Sánchez por la fuga de Hinostroza?

Nosotros pedimos que se vieran los tres temas [la denuncia a Sánchez y las dos acusaciones archivadas contra Chávarry] y que se votarán en conjunto, pero ellos [los congresistas de Fuerza Popular] se negaron. Nosotros señalamos que el gobierno no se oponía a que se realice una investigación sobre el tema [la fuga de Hinostroza]. Y a pesar de que la acusación [contra Sánchez] no tiene fundamento, dimos un gesto de buena voluntad para que ellos voten para restituir los otros dos temas que dejaron fuera [sobre Chávarry].

— ¿Ustedes votaron a favor de la denuncia a Sánchez, esperando que Fuerza Popular haga lo mismo con las dos denuncias contra Chávarry?

Claro, pero volvieron a su estilo habitual, de pasar por encima de la buena voluntad y el diálogo, lo que demuestra que no han aprendido nada con respecto a lo que son los buenos gestos políticos. Esa votación dejó mucho que desear. Por ejemplo, de las denuncias procedentes contra Chávarry, el fujimorismo no quiso cambiar ninguna para incluir a todos los presuntos integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto. Entonces, esto te demuestra dos cosas: o están comprometidos con ellos o están totalmente ciegos ante una demanda popular, que pide que desde el Congreso se realice una verdadera lucha contra la corrupción.

— ¿El Parlamento debe levantar la inmunidad de arresto de Edwin Donayre?

Yo creo que sí, porque hay una sentencia [de cinco años y medio de prisión por el Caso ‘Gasolinazo’] ya dada y se debe cumplir con la ley. Nos hace mucho daño el que no cumplamos con la ley, yo entiendo que él puede apelar, pero debe cumplir también su sentencia, otros ya la están cumpliendo.