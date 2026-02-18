Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mercedes Araoz- ex vicepresidenta de la República y ex primera ministra- consideró que, en el 2017, “se abrió la caja de Pandora”, al referirse al mecanismo de la vacancia, “y los respetos por la institucionalidad democrática se han debilitado demasiado”. Cuestionó que la salida del presidente José Jerí se haya dado por una censura.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista

EN VIVO | José María Balcázar es el nuevo presidente del país tras ganar las elecciones en el Congreso
Congreso

EN VIVO | José María Balcázar es el nuevo presidente del país tras ganar las elecciones en el Congreso

José María Balcázar, de la izquierda radical y defensor del matrimonio infantil, asume la Presidencia de la República
Política

José María Balcázar, de la izquierda radical y defensor del matrimonio infantil, asume la Presidencia de la República

Mercedes Araoz: “Se abrió la caja de Pandora, y los respetos por la institucionalidad democrática se han debilitado demasiado”
Política

Mercedes Araoz: “Se abrió la caja de Pandora, y los respetos por la institucionalidad democrática se han debilitado demasiado”

María del Carmen Alva o José María Balcazar será el nuevo presidente: ¿cómo entender la inestabilidad política en el Perú?
ECData

María del Carmen Alva o José María Balcazar será el nuevo presidente: ¿cómo entender la inestabilidad política en el Perú?