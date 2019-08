Araoz: "Me preocupa que el Perú retroceda en lo que es seguridad jurídica"

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, expresó su preocupación de que la reciente suspensión de la licencia para el proyecto Tía María, en Arequipa, afecte la seguridad jurídica en el Perú.

"No conozco los detalles (de la decisión para la suspensión) pero sí me preocupa que el Perú retroceda en lo que es la seguridad jurídica, que es uno de los elementos centrales en el país", dijo Araoz en declaraciones al diario "Gestión".

►Solo el oficialismo respalda a Martín Vizcarra tras audios sobre Tía María

►Tía María: ¿Cuál es el impacto político de los audios del presidente Vizcarra?

La también congresista de Peruanos por el Kambio comentó que, "hasta donde tiene entendido", la licencia para el proyecto Tía María a favor de Southern Copper Perú fue otorgada de acuerdo a ley.

"Entiendo yo que los detalles técnicos habían sido cubiertos con el EIA (estudio de impacto ambiental), que no solo cubre aspectos ambientales, pues hay un proceso de consulta ciudadana que se hace. No es que se haya cubierto esa consulta", comentó.

Mercedes Araoz, en esa línea, advirtió que hay que tener cuidado en generar desconfianza en el trabajo del Estado al otorgar licencias si es que se ha trabajado con fundamentos técnicos y legales.

También recordó que Southern había acordado no iniciar los trabajos hasta que hubiera un clima social adecuado. "No había nada de riesgo en ese sentido", concluyó.

En declaraciones a la prensa este martes, el presidente Martín Vizcarra indicó que la difusión de audios no revela ningún acto ilegal en la reunión con autoridades de Arequipa y que las críticas por el contenido de las conversaciones vienen de representantes de gobiernos anteriores que han tenido muertos en conflictos sociales.

"Este gobierno quiere encontrar que se den las inversiones, como no, porque a través de ellas logramos el crecimiento económico, pero estas inversiones no se pueden imponer. Tenemos experiencia en el pasado. Tía María no es un problema social de ahora, de este gobierno. En el 2011 generó un problema social y el problema ¿se resolvió? no, se mantuvo latente, pero a costa de la pérdida de tres vidas humanas en el Valle del Tambo", señaló el jefe de Estado.