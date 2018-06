"Yo no vi a Kenji Fujimori cometiendo un acto irregular. Yo creo que sí [debería quedarse en el Congreso]", señaló hoy la vicepresidenta de la República y congresista Mercedes Aráoz al ser consultada sobre su posición respecto al pedido de desafuero del legislador, que será sometido a votación este miércoles 6 de junio.

Mercedes Aráoz comentó que por lo tanto no se justifican los argumentos de infracción constitucional imputados al hijo menor del ex presidente Alberto Fujimori. "Nosotros no hemos avalado ninguna compra ilegal de votos [para evitar vacancia de Pedro Pablo Kuczynski], aquí las pruebas y razones no han sido las correctas", mencionó en declaraciones a Radio Programas.

Mercedes Aráoz agregó que si bien su bancada aún no se ha reunido para tratar el tema, los voceros de su agrupación como Gilbert Violeta ya se pronunciaron en ese sentido. También consideró que estos hechos tendrán que investigarse en el Ministerio Público, que es la instancia que corresponde.

Según el informe aprobado en la Comisión Permanente, y que ahora deberá debatirse y votarse en el pleno, los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez ofrecieron prebendas a otros colegas a cambio de votar en contra del pedido de vacancia de Kuczynski en su momento.

En otro momento la vicepresidenta destacó que el Gobierno tenga una mirada no solo de sanción, sino también de prevención en torno al tema de la violencia contra la mujer.

Aráoz también destacó la importancia de otorgarle mayor apoyo al Ministerio Público para una mejor labor en el tema de violencia de género.

