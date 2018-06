Mercedes Araoz: “Villanueva no se da cuenta del valor de una bancada”

La vicepresidenta y congresista oficialista Mercedes Araoz sienta postura sobre la relación entre el Ejecutivo y la bancada de Peruanos por el Kambio.

—¿Cómo explica la grieta que hoy existe entre su bancada y el Ejecutivo?

La bancada debe respetarse. El gobierno elegido fue el de Peruanos por el Kambio y su grupo parlamentario, no llegó solo. Tenemos voluntad de trabajar con el Ejecutivo, pero no encontramos comunicación del primer ministro. El señor [César] Villanueva no se da cuenta del valor de una bancada.

—¿Por qué sus críticas se dirigen solo al jefe del Gabinete?

Es que no se trata de coordinar pequeñas acciones locales, sino una mirada política, y es él quien está en el día a día. Villanueva no confía en quienes trabajamos desde el inicio del gobierno, parece tener otros compromisos. Tampoco mantiene contacto con su bancada. Su interacción es con el fujimorismo.

—Aun así, miembros del bloque provinciano de su bancada han ratificado el apoyo al actual Ejecutivo.

No quiero calificar, se lo diré a ellos directamente. No los entiendo.

—¿Sabía que se reunirían con el presidente Martín Vizcarra?

Varios no fueron convocados, como Ana María Choquehuanca o Patricia Donayre. Todos estamos sorprendidos. Hubo una reunión [de bancada] el martes, en la que nadie mencionó que estuvo con el presidente. Las coordinaciones políticas se hacen con la bancada, no con parte de ella. Esto de que lo provinciano es mejor que lo limeño genera más divisiones. Estamos hablando de la política nacional.

—¿Por qué decir públicamente que la bancada no se siente oficialista si no es una postura unánime?

En general, hay una sensación de desconcierto. La conversamos y había un acuerdo en que eso debía aclararse.

—¿Entonces, algunos se tiraron para atrás?

Sí y es válido. Ahora, sinceridad hubo con todos. Por eso hubiésemos esperado sinceridad del otro grupo [el bloque provinciano], no ocultamiento. Queremos que le vaya bien al gobierno, pero dentro de lo priorizado en el plan de gobierno.

—¿El presidente mantiene esa referencia de gobierno?

Obviamente, porque fue gran defensor de nuestro plan. Lo que parece es que el señor Villanueva se olvida de que trabaja para un gobierno de Peruanos por el Kambio. Ese sueño por el cual votó más de la mitad de peruanos. No votaron por formas conservadoras o mercantilistas de ver el mundo.

—¿Renunciar a la bancada oficialista es una opción?

No he conversado con mis colegas para hacer algún tipo de anuncio. Pero bueno, ser oficialista si es que las cosas no van caminando... En fin, hay que mirar todo con cuidado.

—La idea parece rondar en su cabeza.

No lo sé. Es un tema que hay que pensar bien. Veremos todo en su momento.