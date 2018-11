La congresista y vicepresidenta Mercedes Araoz (Peruanos por el Kambio) lamentó la renuncia de Úrsula Letona a la bancada de Fuerza Popular, producida el último miércoles, tras el pedido de expulsión presentado por Yeni Vilcatoma.

En diálogo con la prensa en el Parlamento, Mercedes Aráoz consideró que Yeni Vilcatoma “tiene muestras claras de traición”, por lo que no es una persona confiable.

“La señora Vilcatoma tiene muestras claras de traición todo el tiempo. Además, es una forma bien desagradable de tratar a una persona. No es una actitud adecuada para trabajar entre colegas”, dijo ante la prensa.

Mercedes Aráoz criticó la forma en la que Yeni Vilcatoma solicitó la expulsión de Úrsula Letona de la bancada de Fuerza Popular y calificó la conducta de su colega como "no proba", por acusar a la ex vocera fujimorista de haber querido bloquear una investigación a PromPerú.

“Prefiero a Úrsula (Letona) que a la otra señora (Yeni Vilcatoma). Creo que a Úrsula la conocemos por su carácter, a pesar de las fuertes diferencias que hemos tenido creo que sé de qué se trata, puedo confiar en una persona como ella”, precisó.

Mercedes Aráoz refirió también que la salida de Letona de la bancada de Fuerza Popular “es lamentable” por ser “una líder importante dentro de su partido”, así como “una buena técnica”.

“Debe estar bastante incómoda con la situación, pero sí es lamentable”, dijo la vicepresidenta sobre la carta presentada por Úrsula Letona a su agrupación.

Se equivoca señora, se llama lucha contra la corrupción. A diferencia de usted yo no convivo con corruptos los denuncio.¡Qué sabe usted de lucha anticorrupción!

Araoz: "Yeni Vilcatoma tiene muestras claras de traición todo el tiempo" https://t.co/XAS6POIePF vía @elcomercio_peru — Yeni Vilcatoma (@YeniVilcatoma2) 29 de noviembre de 2018

En su carta de renuncia a la bancada de FP, Letona formalizó fundamentó su decisión.

“Lo que no he querido, y así será mi comportamiento, es ser parte de pugnas políticas por cuotas de poder de carácter personal, las cuales no me han interesado ni me interesarán. Es ese el sentido de mi decisión, evitando con ello que quienes tienen intereses personales no encuentren en mí un obstáculo ni una excusa para generar conflictos internos”, indicó.