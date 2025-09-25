El presidente del Congreso, José Jerí, adelantó que, entre el lunes y martes de la próxima semana, la Mesa Directiva del Parlamento, que él encabeza, decidirá si la moción de censura contra el ministro de Justicia Juan José Santiváñez es admitida y debatida o no en el pleno.

“El día lunes que tenemos Junta de Portavoces y que también aprovecharemos para encontrarnos con los demás integrantes de la Mesa Directiva ante el problema procedimental que hemos detectado t omaremos una decisión con ayuda técnica de la Oficialía Mayor sobre el tema de la admisibilidad” , dijo en diálogo con Canal N, durante una actividad oficial en Pucallpa.

Jerí explicó que existen dos interpretaciones. La primera es que la solicitud de destitución contra un ministro puede ir directamente al hemiciclo y otra que debe darse luego de una interpelación.

“Hay dos posturas: los que consideran la censura de por sí ya es un instrumento de control político que tiene que pasar directamente y por otro lado que no ha habido un proceso de interpelación previo. En consecuencia, hay una doble interpretación”, manifestó.

De las seis bancadas que controlan el Congreso en la actualidad, solo la mayoría de tres- Fuerza Popular, Acción Popular y Avanza País- votaron a favor de la censura a Santiváñez del cargo de ministro del Interior por la ola de inseguridad ciudadana. (Foto: GEC)

“Por eso es que la Mesa directiva, de forma colegiada y con asesoría técnica de la Oficialia, va a tomar una decisión seguramente entre lunes y martes”, concluyó sobre este tema.

Como se recuerda, el último martes, la congresista Susel Paredes (Bloque Popular Democrático) presentó la solicitud de moción de censura para que el Parlamento vuelva a destituir al polémico abogado. El documento lleva las firmas de 35 parlamentarios.

Sobre los audios atribuidos a Santiváñez

Como se recuerda en un audio atribuido a Santiváñez y el premier Arana, ambos habrían coordinado para favorecer al expolicía Miguel Marco Salirrosas ‘El Diablo’, sindicado por pertenecer a una organización criminal.

Al ser consultado sobre este hecho, Jerí dijo que “ha escuchado mucha información” y que aún “está en proceso de verificación”.

“Son las instituciones que deben determinar la veracidad de todos los audios, pero aun está en proceso de investigación. Finalmente lo que importa es darle trámite correspondiente a cualquier tipo de acción política”, manifestó.

Anteriormente, Jerí había minimizado la denuncia, al calificarla como un tema de “segundo orden”.