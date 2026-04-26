Como parte del ciclo de mesas redondas “Desde la cúpula”, que organiza El Comercio, los virtuales senadores Patricia Juárez (Fuerza Popular), Patricia Iturregui (Buen Gobierno) y Jaime Delgado (Ahora Nación), además del virtual diputado Frank Krklec (Renovación Popular), abordaron temas de la agenda política actual y coincidieron en que es necesaria una reforma del sistema de justicia, considerar un sistema universal para la salud, así como zanjar el problema de la minería informal con una nueva ley MAPE. El encuentro fue moderado por el jefe de la Unidad de Investigación de El Comercio, Martin Hidalgo.

Juárez dijo que el nuevo Congreso tiene “una gran oportunidad” para ponerse de acuerdo y “tener por fin” la reforma de justicia, que contribuya a la lucha contra la criminalidad. Similar postura adoptó Krklec, quien planteó que se debería volver a los “jueces sin rostro” para garantizar una justicia eficaz. Ambos coincidieron en que esta figura de “jueces sin rostro” podría aplicarse para casos específicos como sicariato o terrorismo.

En materia de salud, Patricia Iturregui dijo que se debe priorizar la prevención de enfermedades, implementar un sistema nacional en salud que unifique todos los existentes, y auditorías periódicas al sistema de salud mediante observatorios ciudadanos y entidades independientes al sector público.

Sobre el mismo punto, Jaime Delgado coincidió en que el sistema de salud ha colapsado “hace rato”, por lo cual propuso imitar los modelos de otros países, como Reino Unido y Canadá, cuyas políticas se centran en la promoción y prevención de enfermedades, además de eliminar factores de riesgo, todo a través de un sistema unificado.

Ajustes pendientes

Los cuatro representantes dieron sus puntos de vista sobre la bicameralidad. Patricia Juárez aseveró que ha sido la reforma “más importante” de los últimos años y coincidió con Iturregui en que debe haber una renovación del Parlamento por tercios cada dos años y medio.

“Juntos por el Perú, que ha manejado la Comisión de Energía y Minas, promueve abiertamente que haya Reinfo indiscriminado”

Patricia Juárez, representante de Fuerza Popular.

Al respecto, Krklec consideró que el Senado, al igual que los diputados, debería tener iniciativa legislativa. Además, planteó que cada cámara proponga las sanciones inmediatas respectivas a quienes incurran en faltas y delitos, a fin de evitar casos como el de los mochasueldos.

Los virtuales diputados y senadores también coincidieron que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no debería ampliarse más allá de diciembre del 2026 y que el tema será prioridad en el nuevo Parlamento. Patricia Iturregui remarcó que la ley MAPE “tiene que salir” y ser “bien clara y bien discutida”.

Jaime Delgado consideró que el tema es “complejo” y pidió llevar a cabo un ordenamiento del sector mediante un “diálogo constructivo” y un consenso que permitan eliminar las mafias de la minería ilegal y sus zonas liberadas. “Hay que evaluarlo, pero con muchísimo cuidado, pero no estas extensiones al infinito”, subrayó.

Juárez Gallegos consideró que el gran desafío del Congreso bicameral será el debate de la nueva ley MAPE y que desde el Ejecutivo debe plantearse un nuevo proceso de formalización. “Tengo que señalar de manera abierta: el partido Juntos por el Perú, que –por lo menos en este último período– ha manejado la Comisión de Energía y Minas, es el que promueve abiertamente que haya Reinfo indiscriminado. La última propuesta fue que haya una ampliación por cinco años”, advirtió.

“Pensamos que tendría que haber una renovación parcial de las cámaras con elecciones cada dos años y medio”.

Patricia Iturregui, representante del partido Buen Gobierno.

A su turno, Frank Krklec propuso “eliminar definitivamente” el Reinfo por considerar que ha sido un fracaso y no cumplió con formalizar a los mineros informales. No obstante, indicó que la nueva ley no puede ignorar la realidad de que somos un país minero y existen cientos de miles de peruanos que se dedican a este rubro.

“Hay que diferenciar entre la minería ilegal de esta informal. Por ejemplo, la minería que se hace en la selva y que contamina los ríos, a los animales y perjudica a la gente alrededor es ilegal, no hay discusión allí. El Estado tiene que emplear todos sus medios de coerción para restablecer la legitimidad y el Estado de derecho”, anotó.

Reflexiones finales

Krklec dijo que el reto del próximo Congreso bicameral será buscar líneas de consenso para reforzar la seguridad ciudadana y fortalecer la economía, mientras que Patricia Juárez recalcó la necesidad de un buen nivel de comunicación entre las nuevas cámaras.

“Hay que evaluarlo (lo del Reinfo), pero con muchísimo cuidado, pero no estas extensiones al infinito”.

Jaime Delgado, representante de Ahora Nación.

En la intervención, Jaime Delgado dijo que la población espera que sus nuevos representantes tengan un comportamiento ético y legal, y que estén a la altura de las expectativas del país. Finalmente, Patricia Iturregui dijo que en su gestión planteará una nueva ley de austeridad y la derogación de las denominadas leyes procrimen.