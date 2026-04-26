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Mesa redonda con diputados y senadores electos de distintos partidos en la cede central de El Comercio. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Mesa redonda con diputados y senadores electos de distintos partidos en la cede central de El Comercio. (Foto: César Campos/@photo.gec)
/ CESAR CAMPOS
Por Christian Tinoco Sánchez

Como parte del ciclo de mesas redondas “Desde la cúpula”, que organiza El Comercio, los virtuales senadores Patricia Juárez (Fuerza Popular), Patricia Iturregui (Buen Gobierno) y Jaime Delgado (Ahora Nación), además del virtual diputado Frank Krklec (Renovación Popular), abordaron temas de la agenda política actual y coincidieron en que es necesaria una reforma del sistema de justicia, considerar un sistema universal para la salud, así como zanjar el problema de la minería informal con una nueva ley MAPE. El encuentro fue moderado por el jefe de la Unidad de Investigación de El Comercio, Martin Hidalgo.

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