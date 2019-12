El presidente de Acción Popular y gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, indicó este domingo que le “parece” que el exvicepresidente de la República Raúl Diez Canseco no conoce la historia de su agrupación política. Le pidió, en ese sentido, dedicarse “a su campaña interna”.

“La verdad que creo que él [Raúl Diez Canseco] como se alejó del partido por cerca de 12 años, creo que desconoce la historia del partido, porque él renunció al partido y me causa extrañeza que diga que nunca renunció al partido porque si ingresamos al Registro de Organizaciones Políticas en el JNE, ahí se ve que incluso él intentó formar su partido político en el año 2009”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

“Yo le sugeriría que no entremos a este tipo de temas al señor Diez Canseco y que se dedique a su campaña interna dando sus propuestas, tanto al país como al propio partido”, agregó.

Estas declaraciones se producen en respuesta a lo dicho por Raúl Diez Canseco en una entrevista con el diario “La República”. El también exministro de Comercio Exterior y Turismo, quien hace unos meses anunció que será precandidato para tentar la candidatura presidencial por Acción Popular, dijo creer que Guevara “no conoció” al expresidente y fundador de Acción Popular, Fernando Belaunde Terry, y por ello “afirma cosas que no se ajustan a lo vivido”.

"Lo que pasa es que el señor Mesías Guevara, que tendrá, qué sé yo, unos 15 años de militancia si jalamos la pita, de repente no tuvo la suerte que yo sí tuve de caminar con Belaunde por el Perú. El papá de él sí conoció a Belaunde. No creo que Mesías conozca mucho a Belaunde, y eso le hace afirmar cosas que no se ajustan a lo vivido", indicó Diez Canseco.

En otro momento, Guevara consideró que el hecho de que Acción Popular tenga “distintas vertientes” le otorga “una dinámica distinta” a dicha agrupación. No obstante, instó a sus correligionarios a “canalizar todas sus diferencias en función a los postulados planteados por el expresidente Fernando Belaunde”.