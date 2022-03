Conforme a los criterios de Saber más

Un número mayoritario de la bancada de Acción Popular -12 congresistas- emitió votó a favor de otorgarle la confianza al Gabinete de Aníbal Torres. Esto pese a que, días antes, integrantes del bloque parlamentario manifestaron su desacuerdo con el Consejo de Ministros y titulares que mantienen cuestionamientos.

Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y presidente del partido, conversó con El Comercio respecto al sentido del voto de los integrantes de Acción Popular. Esta decisión marcó distancia con la posición asumida en el Comité Político del partido, quienes sugirieron no otorgar su voto a favor hasta que se realice el cambio de los ministros señalados.

- El bloque izquierdista de Acción Popular inclinó la balanza a favor de la confianza, incluso pese a que los congresistas Soto y Arriola fueron muy críticos con las designaciones que terminaron votando a favor, ¿cómo lee este tipo de cambios de opinión?

En la bancada no hay bloques de izquierda ni derecha. Lo que significa el voto de los congresistas, nosotros como Comité Político emitimos un comunicado en el que sugeríamos que Aníbal Torres, antes de pedir el voto de confianza, debería remover al ministro de Salud. Fue la sugerencia que dimos a la bancada también. Hay que entender también sin ánimo de justificar que ellos, por mandato de la Constitución, no están sujetos al mandato imperativo. Consideramos que el voto de confianza se debió haber dado siempre y cuando hubiesen removido, mínimamente, al ministro de Salud. Esa es la posición del Comité Político.

- ¿Cómo interpreta usted que no haya coherencia entre los cuestionamientos de congresistas muy opositores y el posterior voto a favor?

A lo largo de la historia del Parlamento quienes se muestran muy radicales al voto de confianza tienen una tendencia, que al final terminan votando. En lo personal, me muestro bastante escéptico en que haya ciertos congresistas, políticos, que dicen “no”, pero terminan haciendo lo contrario. Eso no solo es en Acción Popular, sino en todas las bancadas. Incluso las más extremas. […] El presidente no sé si al final le interesaba que le den o no el voto de confianza porque, si no le daban, al Congreso le quedaba solo una vida, la famosa bala de plata. En el Congreso siempre se manejan intereses y la verdadera confianza para mí está en la calle.

- Este tipo de intereses que se manejan, como menciona, ¿habría motivado el voto a favor hecho por una parte importante de la bancada de Acción Popular?

No descarto, pero no me gusta que solo involucren a mi partido. Hay otras bancadas que hicieron lo mismo.

- Usted sugirió también, en concordancia con el comité, no dar la confianza a este Gabinete…

Tengo que ser coherente con el comité, manifesté que no le den el voto de confianza mientras esté un ministro cuestionado, como el de Salud, y eso no se escuchó. A veces hay actores que hacen que haya cambios dramáticos y rápidos.

- ¿Ha sido un error que una parte de la bancada apoye al Gabinete con su voto de confianza?

No sé si error o algo positivo. Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y tienen que explicar el sentido de su votación. Debió haberse pedido que primero se saque al ministro cuestionado.

- ¿El comité se reunirá con la bancada para conocer las razones de apoyar al Gabinete?

Sí, siempre estamos en esa línea. Ahora vamos a hacerlo con la bancada a ver qué está pasando y vamos a escuchar sus argumentos y el móvil de su votación. Si lugar a dudas lo vamos a hacer.

- ¿Le sorprende que congresistas afines a la presidenta del Congreso, y críticos con el gobierno, se hayan plegado a favor del Gabinete Torres?

Los congresistas toman sus decisiones a veces de manera colegiada, a veces individual. Seguro que en esta oportunidad lo tomaron de manera colegiada y es por eso que emitieron su voto de esa forma. Puedo decir que la bancada está compacta en torno a un sector mayoritario.

- Congresistas señalados como Los Niños también se sumaron a favor del Gabinete, ¿esto era previsible?

En el Congreso nada es previsible. El tema de esos hechos anunciados por Karelim López nosotros seguiremos insistiendo que el Ministerio Público tienen que aclarar lo más pronto posible. Pero el Congreso, curiosamente, no está haciendo nada. Tiene dos instancias, la Comisión de Ética y de Acusaciones Constitucionales. Por tanto, hay tres espacios que no están con la misma tarea, rigurosidad.

- ¿Cómo califica usted la posición asumida por la bancada de Acción Popular, que se están plegando un blindaje, que atenta contra la tradición histórica?

Más que calificar, le doy el beneficio de la duda. Abrigo la esperanza de que sea por un interés público, nacional, y no subalterno. Al final, todo se sabe. Hay tres espacios donde se producen investigaciones: el Congreso, la justicia y el partido. Abrigo la esperanza de que ellos estén actuando por intereses públicos.

- Carlomagno Chacón, alcalde de Magdalena, ha tuiteado que no se puede votar por una supuesta gobernabilidad cuando los que gobiernan no saben lo que es, ¿coincide con este análisis?

No, discrepo públicamente con el alcalde. En estos momentos lo que tiene que primar es la ponderación, hay que ser reflexivos. Así como hay cuestionamientos al Congreso, al Ejecutivo, hay cuestionamientos a los gobernadores, alcaldes. Por tanto, es momento de que actuemos con absoluta prudencia y con extrema reflexión. Estamos acostumbrados de ir de extremo a extremo. Lo que propone el señor Chacón es ir de un extremo a otro.

- ¿Cómo sugiere que deba actuar la bancada frente a la censura de Hernán Condori y la interpelación del ministro de Justicia?

Debo invocar a la representación nacional y a mi bancada de que hagan el debido proceso. Tener una interpelación y luego la censura. Los propios colegas del ministro de Salud lo están cuestionando. Llega con demasiada debilidad a ser ministro. Él mismo debería relevar al Congreso de esta tarea y renunciar, y al propio Gabinete darle sostenibilidad.

- Ayer se presentó la moción de vacancia presidencial, ¿qué opina sobre ella, la bancada debe apoyar la moción?

La moción de vacancia, la propuesta de cierre de Congreso, son a mi modo de ver posiciones que no colaboran con la gobernabilidad del Perú. En lugar de pedir renuncia o vacancia, o cierre del Congreso, ambos deben sentarse a buscar consensos en grandes temas nacionales.

- ¿Existen argumentos suficientes para que un sector de la oposición impulse la vacancia?

Hay varias debilidades. La primera es quiénes la impulsan. De otro lado, la solicitud de vacancia tampoco es sólida, son dichos, y un congresista también tiene que pensar más como estadista que orientado por temas mediáticos.

