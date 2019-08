Nos vamos todos ¿Y mi adelanto para cuándo?, una crónica de Fernando Vivas

El 28 de julio, tras una tanda de bostezos, el presidente nos despertó con un sopapo y una propuesta de adelanto de elecciones generales. Fue una bomba lanzada a sabiendas de sus efectos irreversibles. Ni él podría recular, ni el Congreso dejar de responderla.

La primera réplica fujimorista, articulada por el vocero Carlos Tubino el mismo 28 en los Pasos Perdidos, tras una estruendosa reunión de voceros de todas las bancadas, fue decir: “Le pedimos al presidente que renuncie ahora, para irnos todos”.

Era una suerte de “nos vamos todos”, pero en la que ellos ejecutarían una fórmula a expensas del presidente. El primer ministro Salvador del Solar atajó la réplica aclarando, al día siguiente, que Martín Vizcarra no tenía intención de renunciar.

La primera encuesta de El Comercio-Ipsos que sondeó el adelanto halló un respaldo previsible: 75% apoyaba la propuesta y 77% decía que votaría por ella en un referéndum (en encuesta aparecida hoy, esas cifras bajan ligeramente a 72% y 75%).

Tales porcentajes, bien sabemos, no están reflejados en la mayoría congresal que, una vez que llegó el proyecto a mesa de partes el miércoles 31, dijo que debía esperar a la instalación de comisiones para debatirlo. Ese proceso recién se iniciará mañana y se calcula, si se cumplen los trámites habituales con la promesa de atención especial que han hecho los fujimoristas y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que el proyecto se vería en setiembre.

—Duros y no muy duros—

Tras el impacto popular del anuncio, vino, en muchos congresistas con planes de resistir hasta el 2021, la aritmética del tiempo: si las comisiones demoran en instalarse, y el debate se hace moroso, pasarán las horas y las semanas y se franqueará el umbral a partir del cual, el adelanto, por razones de plazos del calendario electoral, perdería sentido.

Pero también ocurrirá –ahora viene el cálculo político del parlamentario promedio– un desgaste absurdo ante la calle que ya mentalizó que no aguanta hasta el 2021. He ahí el dilema candente entre quedarse como la Constitución manda o reformarla para nadar a favor de la corriente.

Pero un imprevisto enfrió el dilema. Vizcarra se metió en una crisis solito, sin empujón ni cabe fujimorista, al intentar resolver el conflicto de Tía María hablando sin cautela con el gobernador arequipeño Elmer Cáceres y las autoridades de Islay. Y lo grabaron y airearon.

‘Vitocho’ García Belaunde, que apoya la idea del adelanto, entre otras razones, por consecuencia con un proyecto similar que presentó el año pasado, me dijo: “Hay un antes y un después de los audios. Antes, los fujimoristas no sabían cómo responder la idea del adelanto. Ahora es otra cosa”.

Con la Mesa Directiva del Congreso recuperada y la reafirmación de los más antivizcarristas en vocerías y presidencia de comisiones, es de esperar que den guerra al presidente. De las escaramuzas, eso sí, excluyen, por ahora, la palabra vacancia, pues la perciben suicida.

La pronuncian los carboneros que no tienen mayoría.Juan Carlos Gonzales, vocero alterno de Fuerza Popular, me dijo que la semana que pasó se concentraron en elegir sus cargos y él, junto a la titular Milagros Salazar y el otro alterno, Roy Ventura, están a la espera de lo que se debata en la próxima reunión de bancada el martes.

Sin embargo, confirmó la percepción de que, en Fuerza Popular aunque hay un rechazo frontal al proyecto de Vizcarra, es ineludible abordarlo.

—Con y sin referéndum—

Con el paso de los días, la idea de hacer dos legislaturas rápidas evitando un referéndum empezó a ganar adeptos. Fernando Tuesta, que encabezó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, la sugirió como una alternativa –ya ejecutada en el 2000– sin costo, que permitiría redondear algunas reformas e, incluso, agregar otras.

Además, una regla tácita de la política manda que cuando un bando da un guantazo al otro, el retado solo acepta si puede poner lugar y hora, o sea, eligiendo la fórmula. Hasta ahora solo una bancada, Alianza para el Progreso (APP), se ha pronunciado expresamente (en comunicado del sábado 10 de agosto) planteando una negociación en pro del adelanto de elecciones sin referéndum.

Llamé a su vocero, Luis Iberico, y me contó que habían debatido ampliamente el asunto y, junto al presidente de su partido, César Acuña, concluyeron que esa era la mejor alternativa. Ambos, Iberico y Acuña, fueron congresistas en el 2000, uno del FIM, el otro de Solidaridad, y vivieron el recorte de mandato.

APP no ha presentado un proyecto al respecto, pero Iberico me dijo que han debatido las ventajas de esta alternativa frente a la propuesta del gobierno, y que si las bancadas consensúan con el Ejecutivo, también se podría incluir el retorno a la bicameralidad (lo que algunos podrían aprovechar para reabrir el capítulo cerrado de la no reelección).

Iberico también me contó que cuando conversó con Salvador del Solar junto a su vocera alterna Marisol Espinoza, lo encontró flexible a debatir alternativas al referéndum. La misma impresión me transmitió García Belaunde, que habló con él en las rondas con bancadas que hizo la PCM.

Consulté con la PCM y me dijeron que sí le plantearon el tema al primer ministro en las reuniones en Palacio y también en su reunión en el Congreso con los entonces voceros fujimoristas (Carlos Tubino, Luz Salgado, Milagros Takayama, Octavio Salazar y a la que se sumó Rosa Bartra).

Cuando allí se mencionó el tema –sigo el relato de la fuente de la PCM–, el primer ministro mostró su apertura a debatir, pero dijo que cualquier alternativa sin referéndum tendría que consultarla con el presidente, y esa conversación –remata la fuente– aún no se ha dado.

Llamé a Luz Salgado y evocó vagamente que el tema se mencionó, aunque no recordó quién lo hizo, y confirmó que Del Solar hizo esa atingencia sobre el presidente. Además, me comentó que, como ya vimos, la coyuntura ha cambiado y la mayoría está menos concesiva.