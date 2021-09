Conforme a los criterios de Saber más

Fue una mala idea por donde se le mire. Sin embargo, la secuencia de los hechos coloca al reconocimiento del Foro de Mujeres del Mercosur a Guido Bellido como una forma de limpiarlo de las acusaciones de machista. El lunes 30 la congresista Patricia Chirinos había contado que este le había dicho “solo falta que te violen”. Con el paso de los días, el escándalo creció en lugar de amainar. Había que intensificar el control de daños.

Coincidentemente, se realizaba en Lima un encuentro del Foro de Mujeres del Mercosur. El Perú no es miembro pleno del Mercosur, sino asociado; pero eso poco importa, hoy es un destino amigable para un foro de esa naturaleza, con simpatizantes del bloque bolivariano. No es extraordinario que gobierno y partido anfitrión, reciban diplomas de agradecidos y agradecidas ‘foristas’. Pero, en estas circunstancias, aún si nadie de la PCM o de Perú Libre lo hubiera gestionado o sugerido a las organizadoras, aceptarlo fue un gigantesco error. Posar con la diploma y las oferentes, era como decir: ‘mi persona es lo máximo’.

“Por su absoluto compromiso de trabajar para todas/os los peruanos” dice el diploma. La frase no es estrictamente feminista pero quienes firman el halago son mujeres, usan lenguaje inclusivo y lo hacen en un momento en que hay un frente multipartidario de sus congéneres activando contra Bellido. Además, algunas de las asistentes, entrevistadas por la prensa que hace guardia ante Palacio de Gobierno, repetían que estaban allí para respaldar a Guido Bellido, quien era respetuoso de los derechos de las mujeres. Se confirma, una vez más, el aserto de John B. Thompson, teórico de los escándalos políticos: las trasgresiones secundarias, aquellas que buscan negar o borrar la trasgresión primaria que dio lugar a un escándalo, suelen empeorarlo todo. El control de daños hizo daño.

El diploma recibido por Bellido no lo destaca como defensor de la mujeres, pero las oferentes y el contexto, hacen el escándalo.

Honoris plata

No recordamos casos similares de políticos que hayan aceptado premios tan inoportunos que el público los tilde coloquialmente, como ahora, de ‘autocondecoraciones’. Hubo el caso, leve en sus consecuencias, del ex ministro de Transporte y Comunicaciones, Enrique Cornejo. Siendo ministro, en julio del 2011, firmó una resolución que autorizó a la Dirección General de Aeronáutica Civil, distinguir con la medalla Jorge Chávez, a personalidades que hubieran realizado servicios distinguidos a la aviación, entre ellas, a él mismo. Interpelado por la prensa dijo: “No soy yo el que tengo que decidir si he hecho o no algo por la aviación, lo dijo esta comisión”.

Cornejo se refería a una la comisión que decidió los reconocimientos, pero resultó que según la norma que creó la instancia, quien la presidía también era él. Para minimizar el hecho, en su defensa dijo tener muchas condecoraciones, pues ello es común en la administración pública. Ciertamente, es común que las autoridades sean halagadas y regaladas con diplomas; pero el círculo sobre sí mismo se veía vicioso. Como no había otro escándalo de por medio, se diluyó el efecto.

Laura Bozzo, promocionó su honoris hasta la gigantografía. La prensa mexicana descubrió que este costó un 'donativo'.

Veamos un caso realmente chocante, no de un ministro de Transporte y Comunicaciones que salió rápidamente del apuro; sino de un monstruo en comunicación que siempre está en apuros. Laura Bozzo busca reconocimientos, precisamente, para compensar su fama atrabiliaria. Su caso es más cercano al de Bellido, pues ha recibido impensables homenajes, cuando se la fustigaba por todo lo contrario a lo que destacaban quienes la premiaban. En el 2005 la vimos recibiendo un diploma del Colegio de Periodistas del Perú como ‘mejor comunicadora’. Las críticas arreciaron de inmediato y el decano del colegio, desconoció el diploma y culpó a subalternos. Laura, histriónica, rompió el diploma en el set de “Magaly TV” (cuento este episodio en “Mis monstruos favoritos”, Aguilar, pag. 73).

En julio del 2019, Laura Bozzo y algunas diputadas mexicanas, recibieron doctorados honoris causa del Claustro Académico Universitario (nombre de una universidad mexicana). La ceremonia se realizó en una sala del parlamente mexicano y apenas estalló el escándalo, el Congreso aclaró que la sala fue prestada a una diputada y el ente deslindaba del tema. Varios medios investigaron y descubrieron que esa universidad ha había ‘doctorado’ a figuras polémicas de la farándula a cambio de donativos de 30 mil pesos. Bozzo amenazó con enjuiciar a quienes ridiculizaron su reconocimiento.

Ten el premio, pero no vengas

En México, otro peruano recibió un premio que generó tal escándalo que llegó a las portadas allá y acá, y obligó a cuestionar las formas y motivos por los que se homenajea a gente ilustre. La víctima institucional fue nada menos que la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la más importante del mundo hispano; y el victimizado fue el propio premiado, Alfredo Bryce Echenique.

Bryce aún sufría las secuelas del escándalo generado por la revelación de sus plagios seriales en el 2005, alrededor de 30 textos ajenos republicados por él con su firma. Varios medios habían expuesto las irrefutables pruebas y hasta Indecopi lo había probado en un procedimiento de oficio, investigando y sancionándolo por 16 plagios. Su actividad literaria había continuado (no se reportó ningún plagio literario, todos fueron de textos de no ficción), pero sin el brío y la vida social de antes. De ahí que algunos de sus amigos bregaran por agenciarle invitaciones y entrevistas, ayudándolo a dar vuelta a la página amarga.

Agenciarle el premio FIL de Guadalajara 2012, fue demasiado. El reconocimiento se daba a un escritor cada año, como homenaje a su obra. Los miembros del jurado, entre los que estaba el ilustre crítico peruano Julio Ortega, decidieron que la obra literaria estaba muy por encima de aquellas incidencias, y le dieron el premio. Los días siguientes, hubo declaraciones de ilustres intelectuales y pronunciamientos de colectivos, que pensaban lo contrario. Los directivos de la FIL Guadalajara, deslindaron con el jurado, que era independiente; y dijeron en un comunicado, que Bryce no era bienvenido al evento y que le enviarían el premio –nada menos que $150 mil- a su casa en Lima. Un ejemplo de manual de cómo un inoportuno homenaje, en lugar de curar heridas, las abre y echa sal.

Diploma y silencio

La muerte de Abimael Guzmán ha aplacado, para Guido Bellido, el escándalo del diploma que se sumó al primer escándalo. La desaparición del mayor genocida de nuestra historia republicana es una noticia que se empina sobre las veleidades de un premier de turno. Pero lo golpea de otra forma. Recordemos que sobre él pesa una investigación en el Ministerio Público por apología al terrorismo. Entre las pruebas, ampliamente difundidas en los medios, está un post de junio del 2017 en su Facebook, con este texto: “Nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos”.

En abril del 2020, en plena campaña, entrevistado en el canal cusqueño Inka Visión, confirmó que el texto sobre la terrorista Lagos era suyo y, “manifestó su opinión, tratando de justificar los hechos cometidos por la organización terrorista Sendero Luminoso”, según dice, en sus considerandos para abrir investigación, el fiscal Luis Valdivia Calderón de la 2da Fiscalía Penal Supraprovincial. Este proceso, por cierto, fue abierto antes de que jurara como primer ministro el 29 de julio.

Bellido, desde que lleva el fajín, ha intentado deslindado varias veces con el terrorismo, de forma confusa, oblicua o alegando desconocimiento de hechos trascendentes. Hoy, con la muerte de Abimael Guzmán, se le ofreció una gran oportunidad para escribir unas pocas y contundentes líneas condenando a Sendero Luminoso y a su líder. Lo hicieron Pedro Castillo; y otras figuras del gobierno. Hasta el cierre de estas líneas, Bellido no ha dicho nada sobre la muerte de Guzmán, ni siquiera ha retuiteado al presidente. Su silencio es muy elocuente.

