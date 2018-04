Miembros de Comisión Lava Jato rechazan carta de PPK

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) envió una carta a la Comisión Lava Jato para pedir que no sea investigado, documento que los integrantes de este grupo de trabajo que integran bancadas de oposición consideran que es equivocado.

"Yo reitero la posición que ya expresé dentro de la comisión: PPK debe pasar a ser investigado. Esa es una petición que se ha hecho verbalmente y por escrito. Tiene que venir a responder en el fuero político independientemente de su situación jurídica", dijo el vicepresidente de la comisión, Humberto Morales.

El congresista de las filas del Frente Amplio precisó que PPK todavía no ha sido considerado como investigado dentro de la Comisión Lava Jato, pero que el pedido ha sido hecho oficialmente y que está pendiente su aprobación.

"Nosotros estamos investigando, no solo a PPK, sino a todos los funcionarios implicados en el Caso Odebrecht", concluyó Morales en contacto con El Comercio.

En esa misma línea opinó el congresista de Acción Popular y miembro de la Comisión Lava Jato, Víctor Andrés García Belaunde.

"La carta de PPK es equivocada y usa argumentos absurdos. Cree que este es un juzgado y usa explicaciones que pueden servir en el Poder Judicial, mas no en el Congreso", indicó el parlamentario.

El abogado de PPK, César Nakazaki, confirmó esta mañana que enviaron un documento a la Comisión Lava Jato para pedir que el ex presidente no sea investigado, ya que consideran que se estaría cayendo en un doble proceso. También porque señalan que el Congreso no es el lugar donde se deben investigar presuntos delitos de ciudadanos que no son funcionarios públicos.