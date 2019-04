Atala dice que dinero que Odebrecht le depositó fue para Alan García

El ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala confesó, durante un interrogatorio ante la fiscalía, que el US$1.3 millón que la constructora brasileña Odebrecht le depositó en la Banca Privada de Andorra era en realidad para el fallecido ex mandatario Alan García. Agregó que le entregó la totalidad de este dinero al líder del Partido Aprista en varias armadas.

Según informó el portal IDL Reporteros, Atala relató que en el segundo semestre del 2010, García Pérez lo llamó y le pidió que lo visite en Palacio de Gobierno, donde se reunieron a solas y tomaron un café.

“En esas circunstancias me manifestó que el dinero que tenía yo en la cuenta de [la] sociedad offshore Ammarin Investment INC era dinero suyo, y que por favor le lleve dicho dinero de forma progresiva, así que luego de esa reunión empecé a llevarle el dinero al expresidente Alan García Pérez. La primera vez en un monto aproximado de US$ 20,000.00 a US$ 30,000.00 dólares, y así de forma progresiva iba llevándole dinero al expresidente Alan García Pérez. Cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares, le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares como en Palacio de Gobierno, en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martin de Porres, entre otros lugares”, refirió.

