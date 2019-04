La caída de Miguel Atala, el enlace entre los sobornos de Odebrecht y Alan García Ex vicepresidente de PetroPerú confesó a la fiscalía que sirvió de testaferro para que el ex presidente cobrase US$ 1 millón 300 mil que la constructora brasileña depositó en una cuenta en Andorra

La fiscalía comunicó hoy en audiencia que Miguel Atala se acogió a la confesión sincera y que por tal razón desistió de pedir prisión preventiva contra él y su hijo Samir Atala Nemi. (Foto: El Comercio) El Comercio