El legislador de Fuerza Popular Miguel Elías Ávalos anunció que se someterá a la decisión de su bancada para firmar y apoyar la admisión de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Semanas atrás, Elías despertó polémica en su bancada tras afirmar que se abstendría ante una eventual vacancia contra Kuczynski. Su oposición a este nuevo intento de sacar a PPK era por su disconformidad con que las bancadas izquierdistas sean las impulsoras de la iniciativa. En camino al pleno, Elías nos atiende por teléfono y nos explica su cambio de postura.

Su decisión, hasta el momento, mantiene cohesionada a la bancada de Fuerza Popular que cuenta con 59 votos para las votaciones de la vacancia.

— Su bancada ya tomó la decisión de firmar y votar a favor de la admisión de la vacancia. ¿Usted se va a sumar a esta decisión?

Sí, me someto a la decisión de mi bancada, porque soy una persona coherente. En una entrevista anterior con ustedes, a la misma pregunta, yo me mantenía en abstenerse a la vacancia, pero también dije que si en bancada llegaba a un consenso, si era por unanimidad, me iba a someter a la decisión de la bancada. Yo soy un militante disciplinado.

— Pero tengo entendido que usted no asistió ayer a la reunión de la bancada.

No estuve por motivos familiares, pero la mayoría manda. Hubo un debate muy largo con diferentes opiniones pero, al final, todos aceptaron por unanimidad aceptar la moción.

— ¿Le explicaron los motivos principales por los cuales decidieron apoyar esta moción?

Los detalles los tendré ahora más tarde pero básicamente son las nuevas pruebas que presentó la Comisión Lava Jato, como son los contratos del Banco de Crédito, entre otras cosas.

— No queda claro su cambio de postura. ¿Qué cambió desde que anunció que se abstendría hasta ahora?

La diferencia es que todos los partidos políticos están apoyando esta nueva vacancia. Uno no puede cerrarse en sus conceptos, en sus ideas, cuando el panorama político indica todo lo contrario. Yo asumí que [la vacancia] era un juego político de la izquierda para desestabilizar al país, el sistema económico, pero me di cuenta que los argumentos de ahora tienen un sustento, una validez y hay que respetar a la mayoría.

— ¿No considera que la izquierda esté actuando detrás del congresista César Villanueva [quien recolecta las firmas pese a que su bancada APP no fija postura]?

No creo que el colega Villanueva se preste para un juego así.

— En una entrevista a "Perú21" ha dicho que no quiere que PPK fracase. ¿Entonces cómo apoya esta moción?

Es muy sencillo. Todos los partidos de izquierda y la gran mayoría dicen que somos partidos de derecha y al fracasar el gobierno de Kuczynski, estaría fracasando el sistema. Es allí donde la izquierda se va a empoderar y su campaña se va a basar en el fracaso de Kuczynski y refleja la concepción de gobierno que tendría Fuerza Popular en el supuesto de llegar a ser gobierno. Esa es la parte que no me gustaría que suceda.

— Su bancada apoyará la admisión, pero han dicho que para la votación final aún esperarán el interrogatorio de la Comisión Lava Jato a Kuczynski. ¿También respetará la decisión que adopte Fuerza Popular para la votación final?

Soy un militante disciplinado. No me puedo aferrar a lo que se puede considerarse un capricho. Tenemos que tener un visión amplia. Si las explicaciones de Kuczynski no tienen sustento, obviamente tendríamos que votar a favor de la vacancia.