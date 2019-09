El hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Miguel Kuczynski, consideró este martes que el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, ha actuado de forma inhumana con el exmandatario.

Dijo creer que es posible que Pérez Gómez “tenga un resentimiento bastante pronunciado” contra el exjefe del Estado (2016-2018).

"Me parece que la fiscalía o ciertos fiscales le tienen un resentimiento bastante pronunciado y personal. Es posible que [José Domingo Pérez] tenga un resentimiento bastante pronunciado contra mi hermano, porque no se pueden explicar sus acciones de otra manera", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Lo que veo es que lo ataca todo el tiempo, pierde y vuelve a atacarlo y cada vez de manera menos efectiva. No es tan humano eso [su accionar] En este caso ciertamente [la manera de actuar de José Domingo Pérez es inhumana]", señaló.

En otro momento, Miguel Kuczynski cuestionó que se le hayan incautado dos inmuebles a su hermano sin que su defensa haya sido informada para participar de una audiencia y reveló que el expresidente se encuentra “algo deprimido por todo esto”.

“No le puedo decir qué sustento tienen estas incautaciones por la simple razón de que estas se decidieron en una audiencia en la cual no fue invitado el abogado de mi hermano. No hubo representación, no hubo defensa alguna. La única gente que fue avisada fue la prensa”, lamentó.