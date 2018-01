El abogado Miguel Pérez Arroyo aseveró que le ha sido encargada la defensa del ex presidente Alberto Fujimori de ahora en adelante y no le corresponde por ello cuestionar las sentencias en contra del ex mandatario.



“Yo defiendo a Alberto Fujimori, a la persona y no cuestiono la sentencia, no cuestiono el pasado”, señaló en RPP.



“[La sentencia del juez César San Martín] es un tema del que no puedo ni debo opinar porque no está dentro de las competencias del encargo que me ha dado el ex presidente Fujimori. […] El tema de la sentencia ya está dicho en la sentencia, ya es materia juzgada.”, enfatizó el letrado.



Pérez Arroyo aseveró, asimismo, que pedirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que le permitan participar en la audiencia que llevarán a cabo el 2 de febrero sobre el indulto humanitario a Alberto Fujimori, puesto que lo que se dictamine en la misma afectará al presidente.



“Nuestra participación no es una participación de origen, pero nosotros hemos pedido ser parte de esta audiencia porque lo que se resuelva en la audiencia va a afectar directamente a mi cliente”, indicó.



En esa misma línea, el abogado señaló que lo que la Corte IDH le corresponderá señalar es en qué materia se han llevado a cabo los compromisos a los que el Estado peruano está suscrito y consideró que el carácter político que pueda tener el dictamen debe ser visto “desde otro frente”.



“Lo que [la Corte IDH] tiene que decir es qué compromisos se han desbordado o no se han cumplido”, expresó.



“[El carácter político de lo que se resuelva] es un tema que tendrá que manejarse desde otro frente”, añadió.

Como se recuerda, ayer por la tarde el ex presidente Alberto Fujimori designó a Miguel Pérez Arroyo como el abogado que lo representará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuando el próximo 2 de febrero esta instancia realice una audiencia en la que analizará el indulto humanitario que recibió hace dos semanas.

