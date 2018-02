El congresista de Fuerza Popular Miguel Torres cuestionó la forma en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó el derecho de gracia al ex mandatario Alberto Fujimori, luego de que el Colegiado B de la Sala Penal Nacional decidiera que este no se aplicaba en el Caso Pativilca por carecer de efectos jurídicos.

“Tengo un Gobierno que no puede gobernar de por sí en los días generales y, en un tema tan importante para la política peruana, no puede ni siquiera hacer esta gracia presidencial de manera adecuada”, dijo en entrevista a Canal N.

El congresista consideró que la manera en la que PPK otorgó el indulto así como la gracia presidencial a Alberto Fujimori dejó una sensación de que existió un acuerdo con los diez congresistas de Fuerza Popular, entre ellos Kenji Fujimori, que se abstuvieron de votar por la vacancia presidencial.

“Yo creo que esa es la sensación, sí, no lo puedo asegurar. No quisiera pensar que el ex presidente Alberto Fujimori está en libertad por un intercambio. Yo deseo que no haya sido así”, manifestó.

Miguel Torres sostuvo que la libertad del ex presidente debió resolverse con el habeas corpus que interpuso Keiko Fujimori al Tribunal Constitucional (TC) para anular su condena de 25 años y no de la forma en que se dió el 24 de diciembre.

“Yo quería verlo al ex presidente libre, porque se resolviera un habeas corpus que se ha presentado por Keiko Fujimori [...] no con un mecanismo de indulto o de gracia presidencial que, la verdad, deja mucho que desear”, expresó.

“Yo no sé si el indulto fue el pago del precio por salvar al presidente Kuczynski. Si fuera, sería terrible”, agregó.



