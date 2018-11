El congresista Miguel Torres (Fuerza Popular) sostuvo que el testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki sobre los presuntos aportes falsos para la campaña de Fuerza Popular en el 2011 no vinculan necesariamente a Keiko Fujimori, ex candidata presidencial y lideresa del partido.

“Entiendo que la declaración que ha tenido Jorge Yoshiyama en nada toca a la presidenta del partido Fuerza Popular. En todo caso, esperaremos pacientemente que se desarrolle el proceso”, manifestó Torres en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, sostuvo que se debe corroborar la declaración que Yoshiyama Sasaki realizó ayer y que fue dada a conocer este martes por el fiscal José Domingo Pérez en la audiencia en la que se evalúa la prisión preventiva para personas vinculadas al partido Fuerza Popular (antes Fuerza 2011).

Asimismo, Torres refirió que una cosa es el testimonio de Yoshiyama y otra “lo que quisieras escuchar” el fiscal u otras personas.

“He conversado directamente con Keiko Fujimori, quien me ha asegurado que ella no ha tenido participación alguna […] No existe absolutamente nada que me haga pensar que ella se encuentre involucrada en presunto ‘pitufeo’ como lo están denominando”, aseguró.

En tanto, el encargado del comité de emergencia para la reorganización de Fuerza Popular sostuvo que su partido está a favor de que la investigación continúe. “Y si es que existiera algún tipo de responsable, pues evidentemente se aplique la ley que corresponde”, apuntó.

Como se informó, según reveló el fiscal, Jorge Yoshiyama Sasaki aceptó que recibió el encargo —de parte de su tío Jaime Yoshiyama Tanaka— de buscar aportantes falsos con apariencia de solvencia para poder simular contribuciones a favor de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, señaló que por encargo de su defendido corroboraba esa versión, pero rechazó que el dinero sea de origen ilícito o haya salido de las arcas de la empresa Odebrecht.

—Lamenta decisión sobre recusación—

De otro lado, Miguel Torres lamentó que la Segunda Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional haya declarado infundadas las recusaciones planteadas por Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa, quienes cumplen prisión preventiva, contra el juez Richard Concepción Carhuancho a fin de apartarlo del caso. Sin embargo, dijo respetar la medida.



“Nuestras esperanzas están centradas y vertidas en la apelación”, sentenció el legislador.