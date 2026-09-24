La demora en el trámite del pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo para legislar durante 120 días en ocho materias tiene un responsable: la Presidencia de la Comisión de Constitución, que dirige Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú.

Miguel Torres, presidente del Congreso, puso el foco en ese grupo de trabajo durante el foro organizado por El Comercio y América Multimedia. La comisión tiene el encargo de estudiar la proposición del Gobierno, enviada al Parlamento el pasado 28 de agosto.

“[El pedido de facultades] está atrapado en una presidencia de una Comisión de Diputados de Juntos por el Perú y creo que hay que decirlo así de claro”, manifestó Torres en el evento.

Torres aseguró que su función es la de “hacer respetar” tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Refirió que el entrampamiento surge en Constitución con decisiones “inconstitucionales y contrarias a la ley”.

Según explicó, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no dictaminó la proposición legislativa dentro del plazo establecido, que vencía este lunes.

“El problema es que hoy por hoy la presidencia de la Comisión de Constitución en Diputados está incumpliendo con la ley, está incumpliendo con su reglamento. Debió dictaminar en 15 días y no lo hizo”, manifestó.

No obstante, pidió acelerar los plazos para aprobar el pedido de facultades y no esperar a que llegue “el fenómeno El Niño para que se den cuenta el tremendo daño que le están haciendo a nuestro país”.

El titular del Parlamento expuso temas relacionado al Senado, facultades legislativa y la bicameralidad.

En otro momento del foro, Torres aseguró que Juntos por el Perú todavía se encuentra en “una resaca” de las elecciones presidenciales en las que resultó ganadora Keiko Fujimori frente a su adversario político, el excandidato a la Presidencia Roberto Sánchez, quien actualmente se desempeña como jefe del gabinete de asesores de Juntos por el Perú en la Cámara del Senado.

“Juntos por el Perú todavía está en una resaca, para ser sincero. Todavía los resultados [presidenciales] generan una posición, no sé si revanchista, algunos podrían denominarla hasta de pataleta, pero que espero profundamente que pase”, indicó.

Por otro lado, refirió que durante las sesiones que ha escuchado en la Cámara Alta o en la Junta de Portavoces hay “personas muy ideologizadas y fuertemente contrarias a un pensamiento, por ejemplo, de economía social de mercado”.

Sin ningún dictamen

Preguntado sobre la posibilidad de que las facultades fueran impulsadas mediante leyes ordinarias u otros mecanismos, con el propósito de no atar todo el trabajo del Gobierno a la delegación solicitada, Torres sostuvo que ninguna otra alternativa habría sido acelerada por la Cámara de Diputados.

Su respuesta tuvo como punto de partida el trabajo que, hasta ese momento, había realizado la Cámara de Diputados: en los primeros 45 días de gestión, el Senado no había recibido ningún dictamen legislativo para su revisión o aprobación.

“Me pregunto, ¿en estos 45 días, ¿hay algún dictamen de diputados que haya llevado al Senado? Cero. No ha llegado ninguno. Entonces, claro, decir oigan, en vez de haber presentado la delegación, hubieran presentado proyectos de ley, eso no lo hubiera hecho más rápido. En mi humilde opinión el problema no está concentrado en cuál es el vehículo que se está adoptando es definitivamente una posición de revanchismo que se está generado”, agregó.

Más adelante, Torres puso en relieve el trabajo del Senado dentro del nuevo Congreso bicameral y los cambios realizados durante su gestión al frente de la Cámara Alta y, en consecuencia, del Congreso.

El titular del Parlamento expuso temas relacionado al Senado, facultades legislativa y la bicameralidad. (Foto: Hugo Pérez)

Entre sus primeras medidas, destacó la reducción de 500 plazas laborales en el Parlamento.

“Se ha tenido que lograr eficiencias dejando de lado 500 plazas dentro del Congreso de la República. Ya en los próximos días espero rendir cuentas y decirles que uno de los principales retos y objetivos que tenemos es demostrar que el soporte que asiste a la bicameralidad es el que asistía a un congreso unicameral y que por lo tanto la bicameralidad no es más gente, no es más costoso”, añadió.

Luego, afirmó que no otorgar al Gobierno las facultades para legislar en ocho materias “es una mezquindad con el Perú”. El parlamentario sostuvo que no se pueden “forzar figuras jurídicas”, como la aprobación de decretos supremos o de urgencia, y que lo que corresponde es la propuesta legislativa del Ejecutivo.

También explicó que durante su mandato en el Palacio Legislativo funcionarán solo 13 comisiones especiales y no más de 60 grupos de trabajo, como ocurrió en el Congreso anterior.