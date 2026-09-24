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Resumen

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Presidente del Congreso en el foro organizado por El Comercio y América Multimedia.
Presidente del Congreso en el foro organizado por El Comercio y América Multimedia.
Por Erik Rivera

La demora en el trámite del pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo para legislar durante 120 días en ocho materias tiene un responsable: la Presidencia de la Comisión de Constitución, que dirige Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú.

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