Es un comienzo accidentado, no tanto por los propios procedimientos previstos, sino por esta situación, en la que tenemos que condenar una actitud agresiva de uno de los miembros de Juntos por el Perú. Se han acelerado los procedimientos para la instalación de la Comisión de Ética, esperemos que el lunes lo hagan. Al entrar en la etapa bicameral, necesitamos un poquito de paciencia porque todos los procedimientos se tienen que llevar a cabo. Lo que sí tenemos que exigir es que Juntos por el Perú, tome decisiones inmediatas respecto a una situación tan grave como la que se ha presentado.

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— ¿Será este el primer tema que se toque en la Comisión de Ética?

Sí, seguramente será el primer tema. Siendo de la Cámara de Diputados, está integrada exclusivamente por diputados.

— ¿Y la Comisión de Ética de los senadores ya tiene integrantes?

Cada grupo parlamentario está eligiendo sus miembros. Yo te puedo adelantar que en Fuerza Popular estamos muy orgullosos de que Marco Miyashiro sea nuestro representante en esa comisión. Personas con esa calidad personal, intachables, son los que deben estar en este tipo de comisiones.

— Sin embargo, Juntos por el Perú colocó al diputado César Tito Rojas, integrante de Movadef, y tuvo que retirarlo; y Ahora Nación nombra a Harvey Colchado, que tiene un pedido de prisión. ¿Su permanencia en este grupo de quién depende?

Es una decisión de su grupo parlamentario, que es el que lo elige, por eso yo hace unos días, en el caso del diputado Tito, invoqué a una reflexión al grupo parlamentario que fue atendida. En lo que se refiere al señor Colchado, lo he escuchado y debo coincidir en que, en efecto, el Ministerio Público no debería -esperemos que este no sea el caso- ni debió tampoco, en su momento, utilizar instituciones para hacer política. Es una reflexión que hace él y que nosotros sí la entendemos.

“Lo que sí tenemos que exigir es que un grupo parlamentario o un partido político, como Juntos por el Perú, tomen decisiones inmediatas”.

— Curioso que él lo diga, ¿no? Porque él surge a la política precisamente por ser un policía que fue detrás de algunos políticos.

Por eso, es tan importante escucharlo decir eso. Al margen de las posiciones, en lo que todos debemos coincidir es en que la política no debe ser judicializada, así como tampoco la justicia debe ser politizada.

— La izquierda ha mostrado su músculo en la elección de la Mesa Directiva de Diputados. Son mayoría y, por tanto, tienen la intención de presidir las comisiones de Constitución, Economía, Justicia y Energía y Minas. ¿Podrán lograrlo?

El peso de los votos puede lograr resultados que no necesariamente sean los ideales desde una perspectiva, pero si en caso no acompañaran las presidencias a grupos como Fuerza Popular, como Renovación, que tienen una mirada más de centroderecha, creo que la población tiene que estar tranquila, en el sentido de que la bicameralidad ha aparecido exactamente para poder dar estabilidad.

Entrevista a Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado y segundo vicepresidente de la República. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

— Se dice que no importa si la derecha no gana esas presidencias en diputados, porque en el Senado se podría frenar algún tipo de iniciativa radical. ¿Esto es realmente así?

La función del Senado es buscar la estabilidad en nuestro país. Una estabilidad política, económica. Vamos a recibir de Diputados una serie de proyectos de ley, como también vamos a recibir en su momento los decretos de urgencia o los decretos legislativos que emita el Ejecutivo. El Senado tiene la función fundamental de dar estabilidad, seguridad, predictibilidad a la población. En los últimos años, tanto el ciudadano de a pie, las empresas, incluso las instituciones, han reclamado muchísimo por esa inestabilidad y falta de orden. El Senado viene a acompañar ese objetivo, a poner orden y lograr la estabilidad.

— En el Senado están empatados, 30 a 30. El voto dirimente estaría en sus manos.

Espero no hacer uso de ello, la verdad.

— ¿Cómo funcionaría?

Si en el pleno del Senado existiese una votación exactamente igual, el presidente de la Cámara tiene un voto doble. Sin embargo, en política lo ideal no es lograr resultados a través del peso de los votos y menos aún a través de un voto dirimente. Lo ideal en política es tener un acercamiento, un entendimiento, poder compartir una visión y, a partir de ello, llegar a resultados concretos. Específicamente, en lo que se refiere al Senado, nosotros debemos ser la cámara reflexiva, esa segunda mirada que siempre es buena. Y también cumplir una función de revisión de los actos que desarrolle el Poder Ejecutivo. Es una posición muy importante, mucha responsabilidad que espero podamos dar la talla.

— Se ha dicho que en Fuerza Popular conversan con otros grupos y desde el Buen Gobierno han señalado que la alianza con la izquierda fue solo para la Mesa Directiva. ¿Están en conversaciones con otros grupos?

Hemos tenido conversaciones a través de las vocerías, Y, sí, en más de una ocasión hemos podido conversar, no solamente con personas de Buen Gobierno, de Obras, sino con senadores de distintas bancadas en donde ha habido una frase constante que a mí me llena de mucha ilusión. Nos dicen que “en todo lo que sea a favor del país ponemos de lado nuestras diferencias y miramos hacia adelante”, y de eso nos podremos dar cuenta en las siguientes votaciones. Más allá de la elección de una Mesa Directiva, se nos viene una decisión concreta, muy importante, que es delegar facultades y que va a ser determinante para saber cuál es la posición que verdaderamente se tiene en las distintas cámaras.

“En lo que todos debemos coincidir es que la política no debe ser judicializada, así como tampoco la justicia debe ser politizada”.

— Se viene la presentación del pedido de facultades para legislar. ¿La Cámara de Diputados podría archivarlo de saque?

Sí, podría. El Perú entero le está pidiendo al Congreso en su integridad, a sus cámaras de Diputados y Senadores que den la talla, que sepan que más allá de ideologías políticas, este es un momento determinante. Estamos ante una situación de inseguridad crítica que no espera, ante un fenómeno de El Niño que ya llegó y a la que tenemos que hacer frente. Y siempre se ha dado que un gobierno que ingresa pida facultades. La delegación de facultades permite al gobierno entrante plasmar sus principales ideas de plan de gobierno y en este caso tenemos al menos dos urgencias: la inseguridad y el fenómeno de El Niño.

— ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que haya una obstrucción permanente de la Cámara de Diputados? ¿Existe un mecanismo de disolución como en el Congreso unicameral?

Es un supuesto que esperemos no sea necesario en lo absoluto utilizarlo.

— ¿Cómo funcionaría ese mecanismo?

Se mantiene el sistema que, ante dos negaciones de cuestiones de confianza del Ejecutivo, se podría disolver la Cámara de Diputados. Pero déjame decirte que, por la salud de nuestro país, ese es un supuesto que no deberíamos mirar como una alternativa. Hemos pasado varios años de inestabilidad, incluso quienes en algún momento transitamos por el Congreso, hemos aprendido la necesidad de ser más reflexivos, de ser menos iracundos y de proyectarnos más hacia el futuro del Perú, dándole la estabilidad que necesita.

“En lo que todos debemos coincidir es que la política no debe ser judicializada, así como tampoco la justicia debe ser politizada”.

— ¿Cree que el punto de quiebre o la prueba del gobierno en lo político va a ser la delegación de facultades?

Sí. Ahí tenemos que ser muy conscientes de que la función que tenemos que cumplir es revisar la solicitud que nos están haciendo, verificar que esté dentro del marco constitucional. Hay temas que no se pueden delegar. Verificar que es por un período determinado. Tenemos que asegurarnos de que estos requisitos se cumplan y tener también buena fe de que van a ser utilizados de la manera más adecuada posible. Si bien se conoce muchísimo el concepto de división de poderes del Estado, hay un principio que a veces es olvidado, que vamos a tener que ponerlo sobre la mesa constantemente: la colaboración entre poderes.

— ¿Se requiere delegación de facultades para que en los estados de emergencia los militares puedan, con la colaboración de la policía, tomar control de la seguridad?

El Ejecutivo, más allá del concepto de la delegación de facultades, puede tomar algunas medidas a través de los decretos de urgencia que el Congreso revisa de manera posterior, a diferencia de los decretos legislativos, en los que el Ejecutivo tiene que pedir permiso. En los decretos de urgencia, el Ejecutivo no pide permiso, ejecuta directamente debido a que está en una situación de emergencia. Pero ambos, luego son revisados por el Senado.

— La gente está impaciente y, al parecer, aún no se aprueban en el Gabinete los proyectos para la delegación de facultades...

La presidenta ha precisado que está esperando que la próxima semana se entregue el proyecto de ley y va a empatar de manera perfecta porque esta semana se ha aprobado el número de integrantes de las comisiones y, el martes o miércoles, estaremos aprobando el cuadro nominal, los integrantes. Espero que a finales de la próxima semana ya estén las comisiones instalándose para recibir la delegación de facultades. No tienen tiempo máximo, pero el clamor popular nos va a exigir que podamos acelerarlo lo suficiente como para poder dar una herramienta que es indispensable para gobernar.

— Indira Huilca ha presentado un proyecto para que la presencialidad sea absoluta en los plenos. ¿Usted está de acuerdo o no con la virtualidad?

Nada más alejado con el hecho de que yo no quiera presencialidad. Mi comentario fue que yo quiero ver los resultados, tanto de diputados y de senadores respecto de la gestión que vayan a hacer. La presencialidad ya está establecida en la norma y la regla general es que se dé la presencialidad. Personalmente, me vas a ver siempre de manera presencial, es la fórmula adecuada, es la regla que está dentro de nuestro reglamento.

Entrevista a Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado y segundo vicepresidente de la República. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

“Así nos guste o no, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones”

— El salvoconducto a Betssy Chávez ha generado controversia. Hay quienes dicen que se premia a una golpista…

Tenemos que celebrar que se hayan restablecido las relaciones entre dos países hermanos, eso es lo más importante. Dos países que comparten historia, cultura, economía, oportunidades. En el caso específico, se había presentado una solicitud a la que no se había dado respuesta. Lo que se ha actuado, desde el Ejecutivo, es atender a una solicitud específica de México y proceder conforme lo señalan los tratados internacionales. Escuché a la presidenta Fujimori decir que somos institucionalistas y, en efecto, así nos guste o no, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Y desde la boca de la presidenta suena bastante más lógico cuando vemos que es una persona que siempre ha cumplido con las decisiones, le guste o no. Ante una situación en la cual se tiene que tomar una decisión conforme a derecho, no podemos darnos el lujo de mirar hacia otro lado sin atender un pedido expreso.

— La Convención de Caracas establece que quienes estén procesados o hayan cometido un delito no son sujetos de asilo y ella está condenada.

Sí. Se podrá cuestionar el asilo, pero se había concedido. Entonces, el salvoconducto es una disposición prácticamente obligatoria que tiene el Estado. Seguramente se tendrá que hacer el análisis internacional, se deberá corregir aquellas normas que no terminen siendo tan claras, pero institucionalmente es positivo todo acto que permita el restablecimiento de relaciones, como ha sucedido.

— Está sentenciada por su participación en el golpe del 7 de diciembre del 2022.

Nosotros lo hemos dicho: eso fue un golpe, fue un delito contra cada uno de los peruanos. Lo condenamos, seguiremos levantando nuestra voz de protesta. Pero, eso en nada tiene que hacer con que, como Estado, tenemos que cumplir con convenios internacionales.

— ¿Se puede tomar eso como un guiño a la izquierda? Yenifer Paredes ha dicho que la presidenta Fujimori está empezando con buen pie y que esto sería el primer paso para un indulto a Pedro Castillo…

Yo veo dos temas muy diferentes. Un tema que se tenía que resolver, porque había una solicitud pendiente, y en el caso del indulto del señor Castillo, ha habido 17 solicitudes y se han resuelto señalando que no se cumplen con las condiciones necesarias.

Torres asegura que, si se cumplen los requisitos, se podrá otorgar indultos. (FOTO: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO) / ALESSANDRO CURRARINO

— Eliane Karp está pidiendo a la presidenta un indulto para Alejandro Toledo, aunque todavía no lo ha presentado. En este caso, ¿no cabría la detención domiciliaria?

Estoy plena y absolutamente seguro de que no importa quién lo pida. Si las condiciones para poder requerirlo se cumplen, estoy convencido de que la presidenta va a tomar la decisión correcta.