icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

— Empieza la era bicameral y llama la atención lo que viene ocurriendo en la Cámara Baja, como el caso del diputado acusado de violencia contra su expareja o los problemas en la Comisión de Ética. ¿Le parece este un comienzo accidentado de las actividades del Congreso?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista