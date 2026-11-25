El presidente del Congreso, Miguel Torres, expone esta tarde en el segundo día de CADE Ejecutivos 2026, que se desarrolla en Urubamba, Cusco.

El también senador de Fuerza Popular participa, desde las 17:30 horas, en el bloque “Cómo funciona el nuevo equilibrio político del Perú: Visión integral de la gobernabilidad al 2026 Bicameralidad”.

Sigue aquí las exposiciones del segundo día de CADE Ejecutivos:

Al igual que en la jornada anterior, cuando fue el turno del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, el periodista Fernando Carvallo, de RPP, tiene a su carga la conducción de ese bloque temático.

Durante CADE 2026, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto (Buen Gobierno), evitó sentar posición sobre una eventual ampliación del Reinfo y respecto a la Ley MAPE. “Yo como presidente, me van a decir la posición cómoda, pero es la que me toca, ser imparcial", dijo. Por ello, fue pifiado por parte del foro empresarial. @Politica_ECpe — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) November 25, 2026

Según el programa inicial, para este jueves, en la sesión final, se ha previsto la presencia de la presidenta Keiko Fujimori, en el bloque “La posición del gobierno frente a la propuesta de unidad”.

Bajo el lema, “Unidos para avanzar”, la 64 edición de CADE reúne desde el martes a líderes ejecutivos, empresarios y autoridades del país.