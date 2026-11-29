El presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), afirmó que está abierto a una “mejora” en los reglamentos de las dos cámaras parlamentarias y consideró que los diputados están en su derecho de llevar las controversias con los senadores al Tribunal Constitucional. “Es válido; es parte de las reglas de juego democrático”, subrayó.

— En cuatro meses, el Congreso solo tiene una ley publicada en El Peruano: la delegación de facultades al gobierno. Y, además, se ha aprobado en ambas cámaras la Ley de Presupuesto (aunque falta su promulgación). ¿Por qué la producción legislativa es tan baja? ¿Qué mecanismos se necesitan afinar?

Si se buscó la bicameralidad era porque teníamos que reducir esta hemorragia legislativa que en algún momento la definíamos como tal para poder dar la estabilidad que se necesita para las inversiones en nuestro país. Todos los jueves había una sensación [de preocupación], porque decías: “Oye, ¿qué es lo que se va a producir? ¿Por qué aparece de un momento a otro una ley?”. Y, entonces, decíamos: “Bueno, esto va a acabar con la bicameralidad”. Porque la bicameralidad lo que busca es dar un espacio, un tiempo de reflexión, de análisis que nos permita sacar normas de mejor calidad. Cantidad no es calidad y tenemos que saber valorarlo.

— ¿Y tiene alguna autocrítica que realizar?

Sí, por supuesto que sí. Siempre la crítica debe estar presente. Y uno dice: “Quizás hemos debido a empezar a hacer uso de estas conferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado”. Hay una figura que se llama sesiones de conferencia, donde las comisiones que tienen el mismo objetivo pueden reunirse para poder destrabar o para poder agilizar el trabajo. Creo que esa es una herramienta que nos falta utilizar. No estamos acostumbrados a ello y creo que debemos apostar por ese camino.

— El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, ha dejado abierta la puerta para que llevar al Tribunal Constitucional la controversia que existe entre la cámara baja y el Senado. ¿No es mejor optar por un diálogo a que las diferencias escalen a una demanda?

Siempre. A ver, vamos. Yo al presidente Reto le tengo una estima y una consideración. Creo que debemos siempre tener como primera apuesta el diálogo y el debate, pero también una amplitud de mente, en el sentido, de entender que no es que acá haya una cámara que quiera hacer más que la otra, sino que tenemos un Parlamento donde hay dos cámaras que se complementan. Es el concepto que deberíamos comprender. Ahora, si quieren llegar al Tribunal Constitucional también es válido; son parte de las reglas de juego democrático que tenemos. Pero yo estoy bastante confiado que la interpretación constitucional que hemos venido manejando es la correcta.

— En una anterior entrevista con El Comercio, usted dijo que no era necesario realizar ajustes a los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado, pero Reto no opina igual. ¿Cuál es la salida para esa crisis intercámaras?

Ser más abierto de mente. Y te voy a dar el primer ejemplo: creo que sí, ahora creo que sí, creo que hay un espacio para mejora de los reglamentos. Pero creo que tenemos que esperar un poco para aglutinar una serie de modificaciones que tengamos que hacer. Quiero tratar de explicarme mejor: [el restablecimiento de] la bicameralidad en el Perú es evidente que va a generar una serie de situaciones de conflicto. ¿Eso está mal? La respuesta es no; es normal que entre cámaras existan fricciones. Si tú lo ves alrededor del mundo, esto es lo que sucede naturalmente. ¿Debemos tenerle miedo? No, tenemos que saber administrarlo, manejarlo. Si, por ejemplo, hacer algún tipo de ajuste o precisiones en los reglamentos ayudan a poder dar fluidez al trabajo de un Congreso bicameral, enhorabuena. Pero lo saludable sería esperar un poquito más para entender si es que es un tema de norma o es un tema de las personas.

— Concretamente, ¿qué se tiene que cambiar en los reglamentos? ¿Se debe precisar el concepto de desnaturalización?

Yo creo que pensar que un reglamento tiene que definir cada uno de sus conceptos es un error. Creo que la palabra desnaturalizar es bastante clara y, además, la podemos entender si rescatamos las discusiones que se tuvieron al momento de desarrollar la bicameralidad. Yo recuerdo que en esas discusiones se hablaba y decía: “Oigan, lo que necesitamos es que el Senado pues no meta de contrabando algo con ocasión de la discusión de un proyecto o de una propuesta legislativa que tiene diputados”. Pero hasta ahora yo no veo ningún tipo de desnaturalización.

El hecho de que en la delegación de facultades nosotros hayamos rescatado [siete] puntos de los 66 que habían pedido, eso no puede ser una desnaturalización. No encuentro el ángulo por el cual se puede pensar ello. Otro ejemplo que va más a tono a los momentos que estamos viviendo: el Ejecutivo presentó en octubre la propuesta de la Ley MAPE, esta ley que ayuda a la formalización de la minería artesanal. Por segunda vez, una presidencia que recae en Juntos por el Perú ha incumplido con el plazo: ellos debieron resolver, debieron dictaminar máximo el 10 de noviembre y estamos 25, han pasado 15 días. Yo veo que en realidad hay una voluntad de obstruir, una voluntad de que determinados temas no tengan éxito y eso está mal porque eso está pensado con un cálculo político que no le hace bien a nuestra nación.

— Reto evitó sentar una postura sobre el Reinfo y también respecto a la Ley MAPE, argumentando que debía ser “imparcial”. ¿Cuál es su posición? ¿Debe o no eliminarse este mecanismo que es utilizado por la minería ilegal?

Primero, ser presidente de una cámara o ser presidente de una comisión no nos limita a tener una opinión, no nos limita a incluso poder argumentar al respecto. En más de una oportunidad presidentes de comisiones o presidentes del Congreso han sabido bajar al llano y debatir. Creo más bien que se necesita escuchar a los distintos líderes respecto de los temas que aquejan a nuestra sociedad.

En el tema de la Ley MAPE, como te decía, nosotros buscamos que esta ley sea dictaminada y que sea aprobada. Sin embargo, ya la corta experiencia nos está mostrando la forma de actuar de Juntos por el Perú y de algunos partidos que a veces parecen mimetizarse con ellos; nos advierte que la estrategia sería entrampar esto para luego salir y decir: “Bueno, ya no alcanza, entonces ¿sabes qué? Una ampliación del régimen del registro del Reinfo”.

— Usted ha referido que, si la Cámara de Diputados aprueba una ampliación del Reinfo sin colocar candados, el Senado los va a poner. ¿Esto no es pechar a la cámara baja?

No, por qué. A ver, mi frase completa ha sido: Fuerza Popular en la Cámara de Diputados dará la lucha para que, si esa es la estrategia, esa ampliación del Reinfo sea con candados; y si no es suficiente, porque seamos sinceros, Sebastián, tienen los votos para aprobarla en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado volveremos a dar la lucha.

— Por eso, usted ha dicho que en el Senado cambiarían el dictamen y que podrían los candados...

Volveríamos a dar la lucha para colocar estos candados. ¿Eso significa modificar? Sí. ¿Estamos habilitados para hacerlo? Sí. ¿Eso es desnaturalizar? No, no me pueden decir que colocar un candado al Reinfo, incluso por seguridad, sea desnaturalizar. Eso sería ya una locura.

— ¿Existe el peligro que el proyecto de Ley MAPE enviado por el gobierno sea desnaturalizado en la Comisión de Energía y Minas para favorecer a la Confemin y otros gremios de mineros informales cercanos a la diputada Yenifer Paredes?

¿Puede el proyecto ser modificado? Sí. ¿Puede ser transformado? Por supuesto que sí. Y ahí también nuevamente el Senado tendrá la función de estar vigilante. A ver, para eso está la bicameralidad. La bicameralidad es un espacio que nos permite reflexionar dos, hasta yo te diría, cuatro oportunidades. ¿Por qué? Porque ingresa primero a una comisión, primera reflexión; luego va al pleno de diputados, segunda reflexión; luego va a una comisión del Senado, tercer momento; y cuarto momento, el pleno del Senado. Entonces, ¿se puede reaccionar en estos distintos momentos? Por supuesto que sí.

— A su juicio, ¿cuál es el rol que juega Roberto Sánchez como asesor de la bancada de JP, en esta dilación?

Es el autor directo de toda esta situación, ¿no? A ver, él está jugando de una manera muy... está traicionando al país. Yo veo a una persona que cruza la calle, azuza y dice: “Oigan, no quieren ver nuestro tema, nos quieren poner de lado”, luego vuelve cruzar la calle y entra a la comisión, al pleno, y entrampa la discusión, eso es doble cara. Eso es traicionar a nuestro país.

— Juntos por el Perú y Obras han planteado una amnistía a favor del expresidente Pedro Castillo. ¿Para usted, se debe dar esta medida? ¿El Senado tiene que ratificar, en caso se apruebe en diputados?

Pensar en una amnistía creo que es un tema delicado, sobre todo por el mensaje que esto conlleva. El señor Castillo dio un golpe de estado. El señor Castillo pretendió ir contra órganos constitucionalmente autónomos, contra el Parlamento y contra el Poder Judicial. Creo que tendríamos que discutirlo muchísimo antes de siquiera pensar en una medida como esa.

— Mientras usted sea presidente del Senado, ¿esa amnistía no va a pasar?

No te puedo asegurar algo así, porque no es una decisión de un presidente del Senado. Lo que sí te puedo asegurar es que vamos a bregar porque se discuta a profundidad, que no se tome una decisión simplemente por salir del paso o porque sea políticamente conveniente. Creo que son temas muy delicados que trascienden y que dejan un mensaje a nuestra población.

— Según informó Ideeleradio, el Congreso alista la adquisición de 5,593 tarjetas electrónicas de consumo de S/1,900 cada una por concepto de aguinaldo navideño. La contratación tiene un estimado de S/10.3 millones. ¿Y dónde quedaron las medidas de austeridad que su administración buscaba implementar?

En los S/750 millones que hemos ahorrado entre este año y el siguiente año. Tú sabes, Sebastián, que si los cuatro próximos presidentes, sean de diputados o del Senado, siguen la misma política que nosotros hemos marcado, al cabo de cinco años habrá un ahorro de S/2,250 millones para el Perú. Nosotros hemos decidido tener una política de eficiencia, de ahorro, de austeridad, sí, pero buscando eficiencias, no tocando derechos laborales o conquistas que los trabajadores han tenido.

— ¿Recibir tarjetas de consumo es un derecho laboral? No todos los trabajadores del país lo tienen.

Es parte de una negociación colectiva de los trabajadores del Congreso. Yo no me puedo ir contra eso.

— De acuerdo con la última encuesta de Datum, la desaprobación de Keiko Fujimori pasó de 51% a 55% en el últimos. Y desde que inició su gobierno, hace cuatro meses, de 24% a 55%. Es decir, 31 puntos porcentuales de aumento. ¿Por qué cree que se da este desgaste tan acelerado?

Creo que es natural que después de una elección en donde los ánimos se enardecen, con el paso de los meses las expectativas vayan acomodándose. Creo también, para serte sincero, que el Congreso no ayuda, no colabora a que el Ejecutivo pueda tener resultados más rápidos, más efectivos. Creo que el Parlamento no está acompañando el ritmo que el Ejecutivo está imprimiendo a este gobierno. Creo que eso puede ser parte de la explicación de esta encuesta, pero en todo caso creo que las encuestas tenemos que leerlas, pero no solamente quedarnos en eso, sino que tenemos que generar una reacción.

Y esa reacción yo la veo cuando veo a una presidenta de la República que todos los días está visitando los distintos rincones del Perú o si no saliendo a países a nivel internacional, pero consiguiendo la ayuda, consiguiendo el apoyo de estos países en un momento tan crítico como el que vamos a enfrentar con el fenómeno del Niño.

— El canciller Carlos Espá es cuestionado por las fallas en la misa papal. ¿Cree que debe dar un paso al costado antes de que la interpelación escale a una censura en la Cámara de Diputados?

No lo creo. Creo que el canciller tiene una excelente oportunidad para ir a explicar [al pleno] con ocasión de la interpelación y estoy seguro de que sabrá dar las mejores explicaciones del caso. Un lunar dentro de una visita tan espectacular como la que ha sido la del Papa en nuestro país no puede manchar toda una gestión.