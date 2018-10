Miguel Torres: "Voy a esperar pacientemente, no me voy a desesperar"

El coordinador del proceso de reconstrucción de Fuerza Popular, congresista Miguel Torres, señaló este miércoles que no considera un desplante que el primer ministro César Villanueva haya declarado a un diario local que "por ahora no" se sentarán a dialogar con esta agrupación.

Ayer Miguel Torres, a nombre de Fuerza Popular, le envió una carta al presidente Martín Vizcarra pidiendo una cita para diseñar una agenda de consenso sobre las reformas legislativas pendientes.

"No he recibido una respuesta formal ni del primer ministro César Villanueva ni del presidente de la República Martín Vizcarra. En todo caso, yo lo invito a la reflexión, el diálogo es un acto que no debe estar ligado a condicionamientos, no puede esperar, creo que la población está solicitando a las autoridades que nos sentemos a conversar", expresó Torres.

Villanueva también señaló que antes de conversar debe definirse la situación de Keiko Fujimori y recordó que desde esa bancada han insultado al presidente (Vizcarra). "En su momento veremos qué cosas cambian de tal manera que podamos conversar con todos, no solamente con un partido”, manifestó Villanueva a Correo.

Torres replicó que esta dispuesto a dialogar en cualquier momento, que no lo toma como un desplante. "Yo voy a esperar pacientemente, no me voy a desesperar en absoluto, cuando alguien propone un diálogo y esta propuesta es sincera, no descansas ni un minuto hasta lograrlo", insistió.

Adjunto la carta enviada hoy y recibida por el Despacho Presidencial donde solicitamos una reunión al presidente Martín Vizcarra para iniciar la construcción de una agenda legislativa de consenso en beneficio de todos los peruanos. #ReencuentroNacional pic.twitter.com/GeVHXCdYFO — MIKI Torres (@MIKI_Torres_) 30 de octubre de 2018

El legislador agregó que el "mejor gesto" es sentarse a una mesa, compartir ideas, discutirlas, debatirlas y lograr juntos una agenda en beneficio del país.

"Yo invoco al presidente y al premier a que dejemos los odios de lado", insistió.

-El factor Pedro Chávarry-

Consultado por este Diario si su bancada estaba dispuesta a dar gestos respecto a la situación del fiscal de la Nación Pedro Chávarry en el Legislativo, donde están pendientes tres denuncias constitucionales contra él, Torres respondió que en ningún momento "hemos blindado al fiscal ni a ninguna otra persona".

También señaló que "confía plenamente" en el criterio que tiene el presidente de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales César Segura, de sus filas, que hasta ahora no pone en agenda estas denuncias.

Según dijo, él debe tener sus razones. ¿Debe priorizarse? "Yo soy respetuoso de las decisiones que vaya a tener esa comisión. No debemos interferir en las labores que están desarrollando", respondió.

Sobre si las afirmaciones de Segura, en el sentido de que "mientras más presión más terco me voy a poner", Torres respondió "sin cometarios".

-Chlimper y Reátegui-

Finalmente, Torres manifestó que el hecho de que haya una denuncia o insinuación sobre el ex secretario general de FP José Chlimper, "en nada lo inhabilita para poder ejercer la función de director del BCR", que en su opinión es "impecable". Esto en alusión a la presentación de una moción multipartidaria para removerlo.

Respecto a la decisión de retirar al legislador Rolando Reátegui de la Comisión Permanente, comentó que se imagina que la medida de tomó porque éste ha dejado de participar voluntariamente de las sesiones de bancada, y de la coordinación con Fuerza Popular.