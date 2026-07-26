El senador Miguel Torres (Fuerza Popular) fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para el periodo 2026-2027, tras una ajustada votación en la que la lista que encabezó se impuso por un voto a la fórmula de izquierda liderada por Daniel Barragán (Partido Cívico Obras). Con esta elección, Torres asumirá también la Presidencia del Congreso.

La Mesa Directiva estará integrada, además, por Alejandro Muñante (Renovación Popular), como primer vicepresidente; Nilza Chacón (Fuerza Popular), como segunda vicepresidenta; y Estanislao Mancha (Renovación Popular), como tercer vicepresidente.

De esta manera, retorna la bicameralidad al Congreso después de más de 30 años y el oficialismo vuelve a ocupar la máxima representación parlamentaria desde el 2014, cuando Ana María Solórzano presidió el Parlamento hasta el 2015 en representación del Partido Nacionalista - Gana Perú, durante el gobierno de Ollanta Humala.

Antes, otros representantes de ese partido ocuparon la presidencia del Congreso: Fredy Otárola (2013-2014), Víctor Isla (2012-2013) y Daniel Abugattás (2011-2012).

La lista encabezada por Torres obtuvo 30 votos, mientras que la candidatura de Barragán recibió 29. Sse registró un voto viciado, que tuvo marcas en ambas listas, tal como informó el presidente de la Junta Preparatoria, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien estuvo a cargo de conducir el proceso electoral.

Concluida la votación, Torres y su fórmula congresal juraron al cargo en medio de un ambiente de tensión y malestar generado por los reclamos de la coalición del Partido Cívico Obras, el Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú.

Primeras palabras

En su primer discurso como máxima autoridad del Senado, agradeció a los senadores que confiaron en la lista que encabezó y luego destacó el retorno a la bicameralidad después de más de 30 años.

“Después de más tres décadas el país vuelve a contar con un Congreso bicameral. No regresamos para repetir una etapa anterior a nuestra historia. Asumimos una nueva responsabilidad porque el Perú de hoy enfrenta desafíos distintos. Y necesita instituciones capaces de responder”, refirió.

Recordó a su padre Carlos Torres y Torres Lara quien presidió la Comisión encargada de elaborar la Carta Magna de 1993.

“Agradezco la confianza de quienes nos eligieron y respeto profundamente la decisión de quienes optaron por otra alternativa. Desde este momento nuestra obligación es la misma frente a todos los peruanos. Ellos no nos han pedido que dejemos de pensar distinto. Nos han pedido algo mucho más difícil: Ser capaces de anteponer el país a nuestras diferencias para construir las soluciones que el Perú necesita”, agregó.

Una vez terminado su discurso, Torres ocupó su lugar en la mesa principal del H¡hemiciclo del Senado, dio por clausurado el proceso de elección y declaró constituido el órgano parlamentario para el periodo 2026-2031.

Miguel Torres, candidato a la Presidencia del Senado.

Daniel Barragán, integrante del partido Obras y candidato a la Presidencia del Senado.

Recuento

Previamente, al mediodía, sesionó la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Senado, encabezada por Miguel Torres (Fuerza Popular) e integrada por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Alejandro Muñante (Renovación Popular).

Tras el registro de los senadores, la Mesa invitó a las senadoras Patricia Juárez, de Fuerza Popular, y Agripina Flores, del Partido Cívico Obras, para que actuaran como escrutadoras y supervisaran el desarrollo del proceso electoral.

Minutos después, los senadores fueron llamados en orden alfabético para recibir sus cédulas de votación y emitir su voto en la cámara secreta instalada para la elección.

El primero en votar fue Fernando Rospigliosi. Luego lo hicieron Miguel Torres y Alejandro Muñante.

Concluido el escrutinio, se informó que la Lista 1, encabezada por Torres, obtuvo 30 votos, mientras que la Lista 2, liderada por Daniel Barragán, recibió 29. Además, se registró una cédula con marcas en ambas opciones, por lo que fue declarada viciada.

Al no alcanzar ninguna de las listas los 31 votos necesarios para obtener la mitad más un senador, se procedió a realizar una segunda votación en la que predominaba la mayoría.

Hemiciclo del Senado.

¿Una traición?

Durante la votación, se observó que la senadora Silvana Robles (Juntos por el Perú) no mostró completamente su cédula de votación, a diferencia de sus demás colegas de izquierda.

Al respecto, el senador Jaime Delgado (Ahora Nación) consideró que hubo “un acto de traición de algunos de los integrantes” de la alianza de izquierda. Sin embargo, evitó señalar a algún responsable y no mencionó a Robles.

Daniel Barragán, candidato de la oposición a la presidencia del Senado, señaló que solo hubo una persona que no mostró su voto. Al ser consultado sobre si se refería a Silvana Robles, respondió que esa persona no mostró su cédula en dos oportunidades.

“Una cosa es un error, pero cuando suceden dos veces ya no es un error. Todos mostraron sus votos menos una sola persona. Averigüen ustedes quién fue”, dijo.

Consultado por las declaraciones de Robles, quien afirmó que se trató de un descuido, Barragán respondió: “¿En dos oportunidades? Saquen sus conclusiones. Si no tengo pruebas, no puedo decir que ella es”.

Minutos después, Robles fue abordada por la prensa y descartó haber viciado su voto.

“Sería nefasto que la izquierda se divida por una argucia que yo sí le atribuyo al fujimorismo. El hecho de que ustedes no hayan estado presentes en la sala ha sido una forma que ha podido tener los nefastos argumentos que tiene siempre el fujimorismo para poder ganar”, indicó.

Previamente, Robles afirmó en su cuenta de “X” (antes Twitter) que no mostró su voto “por un simple descuido”. Sostuvo que “jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado”.

—Impedidos de ingresar—

La prensa fue impedida de ingresar al hemiciclo del Senado para realizar la cobertura de la elección de la Mesa Directiva. Sobre el tema, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) demandó al Legislativo a que se le brinden las facilidades para el ingreso, pero no hubo registro de ello.

“La cobertura periodística exige estar en el lugar de los hechos y no solo seguir transmisión del Canal del Congreso, más en la cámara que adoptará decisiones de alta relevancia pública”, cuestionó la ANP.