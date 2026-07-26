icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El senador Miguel Torres (Fuerza Popular) fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para el periodo 2026-2027, tras una ajustada votación en la que la lista que encabezó se impuso por un voto a la fórmula de izquierda liderada por Daniel Barragán (Partido Cívico Obras). Con esta elección, Torres asumirá también la Presidencia del Congreso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.