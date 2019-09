Miguel Torres: No debemos esperar a Comisión de Venecia para pronunciarnos

El congresista Miguel Torres, de Fuerza Popular, afirmó este lunes que el Parlamento y la Comisión de Constitución no deberían esperar la opinión de la Comisión de Venecia sobre el proyecto de adelanto de elecciones para pronunciarse.

"Creo que la opinión es saludable para evitar las insinuaciones que simplemente no nos gustaría en el Congreso un adelanto de elecciones [...] Es importante y válido que una entidad que no está inmersa en la política del día a día en nuestro país pueda, desde su punto de vista técnico, dar sus alcances. ¿Debemos esperar que emitan un pronunciamiento? Considero que no", señaló Torres a RPP.

Según el legislador de Fuerza Popular, la opinión de la Comisión de Venecia -que fue contactada por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea- puede ser utilizada posteriormente para reforzar una decisión ya tomada o formular una reconsideración.

La congresista Rosa Bartra programó para el 23 de setiembre una sesión para reunirse con representantes de la Comisión de Venecia, la cual estimó que podría estar emitiendo una opinión en sus sesiones programadas para el 11 y 12 de octubre.

Según Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión de Venecia, además de reunirse con el Congreso como el poder del Estado que pidió la opinión consultiva, también esperan poder conversar con el presidente Martín Vizcarra como parte involucrada en el pedido de adelanto de elecciones.

"Cuando la comisión recibe una solicitud de preparar una opinión, siempre propone reuniones con todas las autoridades involucradas en el proceso de la reforma. Una reunión con el presidente está prevista en el programa preliminar de la visita, y actualmente estamos esperando una confirmación de la reunión con el presidente Vizcarra", dijo a El Comercio.

- Salud de Keiko Fujimori -

De otro lado, Miguel Torres detalló que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recién fue trasladada a una clínica desde el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos tras unos 15 días de haber empezado a sentir malestar.

"No es la primera vez que tiene este tipo de impasse. Inicialmente ella no quiso pedir un traslado a una clínica porque las fechas iban a generar una serie de controversias [...] Tuvieron que pasar cerca de 15 días con las molestias que se mantienen y con exámenes en el centro penitenciario insuficientes, Keiko Fujimori aceptó escuchar la voz de los médicos [para su traslado]", detalló el legislador.