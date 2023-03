— Renovación Popular y de Acción Popular se oponen a cualquier tipo de adelanto de elecciones generales. Sin el respaldo de estas bancadas, ¿es viable que el Congreso puede encontrar una salida a la crisis?

Yo me imagino que sí, teniendo en consideración que las dos bancadas que me señalas suman en total 23 votos, y teniendo en cuenta que son 130 congresistas, hay todavía un espacio ahí para poder lograrlo.

— Pero si se suman estos 23 votos a los más de 40 que tiene la izquierda, que ha condicionado su apoyo al adelanto a la inclusión de la consulta para una asamblea constituyente…

Debería ser [viable], porque si la excusa de la izquierda era que ellos no iban a apoyar un adelanto de elecciones si es que no se discutía previamente el tema de la consulta de una asamblea constituyente, recordemos que en el último pleno [de la anterior legislatura] se dio este debate, y ellos perdieron de manera abrumadora. Entonces, creo que ya no tienen excusas para poder sostener su posición, salvo que decidan, de una buena vez, ser sinceros con la población y decirles que ellos no están luchando por ninguna causa de corte constitucional, sino en realidad no se quieren ir .

— El gobierno de Estados Unidos expresó su deseo de que el gobierno y el Congreso cierren un acuerdo para ir a nuevas elecciones. ¿Cómo toma este inusual llamado hecho desde Washington?

Creo que [este llamado] ha sido en son de sugerencia, en son de exponer que sí pues es una alternativa que nosotros, incluso, la hemos resaltado desde hace muchísimo tiempo y que en realidad lo que busca es recuperar la paz y la tranquilidad social, y poder avanzar, que es lo que estamos entrampados desde hace bastante tiempo, entre salidas y entradas de mandatarios, entre cierres de diferentes congresos, es una sugerencia que definitivamente debe ser escuchada.

— ¿Puede este Parlamento, altamente desaprobado, llegar al 2026, como algunos de sus integrantes pretenden?

Lo veo difícil, ya no es solo un grupo de ciudadanos el que está exigiendo [ir a nuevas elecciones], sino que ya más de un medio de comunicación está concentrado en el accionar del Congreso resaltando por supuesto alguna debilidad, o alguna falencia, es cada vez más difícil sostener un Parlamento hasta el 2026.

— A mediados de enero, el Congreso tenía aprobado, en primera votación, que el adelanto de elecciones sea en abril de 2024. Hoy no tiene nada. ¿No fue un error de Fuerza Popular solicitar la reconsideración de esa votación?

Ningún error, lo que hicimos, lo hicimos porque descubrimos que el plan de la extrema derecha y de la extrema izquierda era simplemente mandar al archivo esta iniciativa [de ir a elecciones en 2024]. Nosotros no podíamos, como partido político, avalar que se esté tomando el pelo de esa manera a la población. Cuando verificamos que la verdadera intención era que se archivase ese proyecto, aprobado en primera votación, que no llegase a los 87 votos, tuvimos que proceder con responsabilidad y decir “oigan, así no son las cosas, dejémonos de excusas, dejémonos de dilatar un adelanto que podría ayudar mucho a recuperar la paz”. Pero si no hay empatía, excusas van a sobrar.

— Keiko Fujimori ha señalado que no postulará a la Presidencia en unas eventuales elecciones adelantadas. ¿Y si estas no se dan, esa promesa se extiende al 2026?

No lo ha dicho, en absoluto, ha dicho que ella no candidateará como presidenta para unas eventuales elecciones que se produzcan como consecuencia de un adelanto. No se ha referido al 2026 ni a años venideros.

— ¿La intención de Keiko Fujimori es postular al Congreso si es que se da el adelanto de elecciones?

No ha sido un tema que hayamos discutido en realidad, y como tal no te lo puedo aseverar ni descartar, no ha sido materia de análisis.

— En ese contexto, ¿quién puede asumir la candidatura presidencial por el fujimorismo?

Mira, lo bueno de un partido que ya está en movimiento y que tiene cerca de 30 años en la política es que cuenta con varias cartas para poder postular. Si tú me pidieras dar nombres, aunque pecaría porque me voy a olvidar de alguna personalidad importante, te diría que tienes de varias promociones. Por ejemplo, hay personas identificadas con el fujimorismo de la década de 1990, como Martha Chávez, Luz Salgado o Martha Moyano. Luego vas pasando por otras promociones y encuentras a Luis Galarreta y a nuevos valores en nuestra organización como los congresistas Guerra García y Juárez .

— ¿Cuál es la fórmula, para Fuerza Popular, respecto al adelanto de elecciones? ¿Un gobierno complementario o de cinco años?

Nuestra intención desde un inicio ha sido un adelanto de elecciones sin ningún tipo de condiciones ni fórmulas alternas, nosotros nos mantenemos en eso. El tema de un Congreso complementario fue una fórmula propuesta por Avanza País y Acción Popular, y no ha recibido ningún tipo de respaldo, no veo por qué tendríamos que insistir en esa figura de un gobierno y congreso complementarios.

— ¿Si el Parlamento no es capaz de llegar a un consenso para adelantar las elecciones, la salida a la crisis pasa por la renuncia de la presidenta Boluarte?

Es difícil contestar una pregunta que no depende del partido al que represento, tampoco de la bancada de Fuerza Popular, sino de quienes en realidad compitieron contra nosotros en las elecciones. Yo, en realidad, no espero mucho del gobierno, y no sé si esperar si quiera una renuncia, la señora Boluarte está como presidenta del país, no sé si decirte circunstancialmente, pero está ahí y ella es la que tendrá que tomar una decisión de esa magnitud […] Y siempre una renuncia es una de las últimas fichas que se pueden jugar, evidentemente.

“La visita [a Palacio de Gobierno] no ha sido ninguna de cogobierno ni de alianzas”, sostuvo Torres. (Foto: Joel Alonzo | El Comercio)

— El congresista Alejandro Cavero dijo que Fuerza Popular no tiene ideología. ¿Cómo se definen en este punto? ¿Realmente el fujimorismo puede ser de centro?

Primero, lo que ha señalado el congresista me llama mucho la atención, debería hacer un ejercicio de poder lograr una identidad partidaria [en Avanza País] para luego hablar de otros partidos políticos, yo todavía no estoy seguro de que algunos grupos parlamentarios responden y tiene en realidad una conexión con los partidos por los que fueron elegidos, o si simplemente son individualidades que puede ser muy buenas, pero que colectivamente dejan mucho que desear.

En Fuerza Popular hemos hecho un gran esfuerzo de autodefinición desde hace varios años, y esto ha pasado por lo que ha significado el fujimorismo en la década de 1990 y las otras, y siempre nos llevaba a la misma conclusión, no es que haya salido hoy, somos un partido de centro derecha. Fujimori no fue elegido por la derecha, y su gobierno no fue de derecha extrema. Y la Constitución de 1993 es de centro derecha.

— Según la Defensoría del Pueblo, 48 civiles han fallecido en medio de enfrentamientos en las protestas contra el gobierno y el Parlamento. ¿Quién, a su entender, debe asumir la responsabilidad política por estas muertes?

A ver, el responsable más directo que tenemos sobre estas lastimosas muertes es evidentemente el expresidente Pedro Castillo, él, durante su gobierno, lo que hizo fue desmantelar lo que era la organización de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y, por otro lado, generó el espacio para que agrupaciones violentistas se vayan infiltrando, sea a través de autoridades locales o de colectivos, que muchas veces terminan confundiendo algunos justos reclamos que pueda tener la población con demandas que más bien nos hacen acordar la peor época de nuestra historia con el terrorismo.

— ¿Y al Ejecutivo que le toca? Es cierto que Castillo dio un golpe de Estado, pero es la administración de Boluarte la que tuvo la responsabilidad de controlar la protestas.

Yo creo que la señora Boluarte y su gobierno la primera responsabilidad que tienen con el pueblo es de permitir una exhaustiva investigación de lo que ha sucedido , y no me refiero única y exclusivamente al hecho concreto del fallecimiento de una persona, que es dolorosísimo, sino a todo aquello que se haya preconcebido para entrar en una situación de inestabilidad. La toma de varios aeropuertos de manera simultánea no es una casualidad, eso, además, de ser terrorismo, de acuerdo a definiciones de organismos internacionales, evidencia que fue preparado y que acá había un plan de desestabilización, ya no del gobierno, sino del Estado, de la república, esa es la verdad a la que tenemos que llegar, conocer cómo llegamos a esta situación. Y no solo preguntarnos si es que el policía cumplió o no con los protocolos y directivas que tenía. Adicionalmente, se tiene que ver si detrás de todo esto estuvo armado un boicot contra el Estado.

— ¿Cuál es la postura de Fuerza Popular frente al gobierno de Dina Boluarte? En otro contexto, ya hubieran interpelado y censurado a varios ministros, oposición por ahora no son.

Discrepo contigo, yo creo que somos oposición, y somos oposición empezando porque la presidenta del Perú ha llegado ahí en una fórmula que era completa y absolutamente opuesta a la nuestra. Y somos oposición porque nosotros no bajamos la guardia de lo que significa la fiscalización, el control de los actos de gobierno, que se está revisando . Lo que sí es evidente es que, en un momento convulsionado, como el que hemos tenido en las últimas semanas, el Parlamento ha tenido que estar mucho más cauteloso. Es como si entráramos en una guerra y, en ese momento, pues evidentemente tenemos que entender que todos los esfuerzos tienen que estar dirigidos a recuperar la paz, pero eso en nada nos aleja de ser oposición.

La visita [a Palacio de Gobierno] a la que pudimos asistir acompañando a Keiko Fujimori, tanto Galarreta como quien te habla, no ha sido ninguna reunión de cogobierno ni de alianzas, todo lo contrario, hemos sido sumamente críticos de lo que está sucediendo, y también hemos solicitado información de cómo se manejan las cosas. Y en su momento fuimos críticos de una posición que nos parecía débil frente a injerencia del exterior, que ya vemos que va cambiando y va tomando mayor autoridad.

— Un sector de la izquierda ha presentado una moción de interpelación contra el primer ministro Otárola, a raíz de las muertes en las protestas. ¿Fuerza Popular va a respaldarla?

La posición de oposición que tenemos no implica que vayamos a respaldar o defender a un primer ministro de una interpelación. El tema no ha sido analizado.

— En el segundo gobierno de Alan García, Yehude Simon renunció a la PCM, tras el “baguazo”; y en la administración de Ollanta Humala, Óscar Valdés después de no dar solución al conflicto en Conga. ¿Puede Otárola con tantos muertos en su gestión continuar en el cargo?

Cuidado sobre cómo estamos evaluando y cómo estamos asignando la responsabilidad de estas penosas muertes, en impresión nuestra el principal responsable es el señor Pedro Castillo, y todos aquellos que avalaron su gobierno durante muchos meses, y que durante ese tiempo fueron cómplices con su silencio, a esas personas hay que pedirles que rindan cuentas. No se llega a estos resultados exclusivamente por algún tipo de indisciplina en el accionar de las fuerzas del orden, acá ha habido una planificación y quienes son responsables de ello no solamente es el gobierno de Castillo, sino todos sus aliados, los que tuvieron ministerios, los que fueron sus asesores, todos ellos deben darles explicaciones a los millones de peruanos sobre qué hicieron cuando Castillo prácticamente desmantelaba a la Policía.

— La ONU ha emitido un pre informe, donde advierte un presunto uso excesivo de la fuerza en el control de las protestas, que llevaron a muertes ilícitas; detenciones en masa y arbitrarias; entre otros. ¿Le preocupa?

No, en lo absoluto, de hecho creo que todo requerimiento de información, toda data que se pueda compartir para que cada vez quede más clara la situación en la que nosotros vivimos va a ayudar a mejorar la imagen afuera del país. Afuera del país parece que hubieran vendido una historia la cual yo no conozco, afuera hay quienes no han dudado en decir “pobre señor Castillo, lo han sacado del poder”, perdón, el señor Castillo cometió un delito y por eso fue no solo destituido, sino ahorita está recluido . Y sí, creo que compartir información es uno de los mejores mecanismos que se puede tener, que haya transparencia absoluta, que se identifique todas las responsabilidades, y no nos quedemos solo en las inmediatas, sino aquellas mediatas, que han generado que nosotros hayamos tenido que pasar semanas en donde nuestros hermanos de las regiones han sido los más afectados.

— En el 2016, Fuerza Popular adoptó una actitud confrontacional frente al gobierno de PPK, y en el 2021, levantaron un discurso fraudista. ¿Qué tipo de autocrítica puede realizar el fujimorismo en su rol frente a la crisis que arrastra el país desde hace algunos años?

Nosotros ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, sí, creemos que nos enfocamos muchísimo en un rol fiscalizador, creemos que hubo oportunidades que dejamos pasar y que hoy podemos ayudar a compensar a través de una bancada disciplinada como la que tenemos. Respecto a este discurso relativo al fraude, yo me guardo mi opinión hasta el día en que los órganos del sistema electoral se dignen a entregarnos la lista de electores, ese día yo podré dar algún tipo de declaración más amplia, porque ahí es donde está la verdad. Nosotros no nos vamos a quedar en los resultados, ya los asumimos, evidenciamos lo que teníamos que denunciar, pero evidentemente no nos quedamos estancados en el pasado, ya pasamos la página, estamos viviendo el presente y mirando el futuro.

— Según informó el portal El Foco, Fuerza Popular paga, con dinero del financiamiento público, el sueldo de Pier Figari, Carmela Paucará y Adriana Tarazona, los tres son investigados junto con Fujimori Higuchi por presunta organización criminal y lavado de activos. ¿No se está mal utilizando estos recursos del Estado?

No se les está pagando porque sean o estén procesados, habría que preguntar en realidad hace cuánto tiempo esas personas trabajan dentro de Fuerza Popular y más bien si el hecho de que se haya habido toda una campaña contra el fujimorismo, los inhabilita para poder seguir trabajando, la respuesta es que no, esas personas que usted me ha referido vienen laborando desde hace muchos año atrás. No es que ahorita se ha creado una empresa para contratar y hacer capacitaciones, no, son personas que vienen desde hace muchos años laborando. Y cuya información no es un descubrimiento, esa información es pública y siempre ha estado a disposición de todos los ciudadanos.