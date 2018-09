El congresista Miguel Torres (Fuerza Popular) rompió esta mañana el silencio que guardó desde la noche del domingo, cuando el suspendido juez supremo César Hinostroza afirmó que “la señora K”, aludida en la conversación que tuvo con el detenido empresario Antonio Camayo, era el subsecretario del partido de Keiko Fujimori.

“Bueno, evidentemente, no me identifico con la denominación ‘señora K, nunca he escuchado que me lo digan ni he participado en una conversación en la que se me señale así. En todo caso eso tendrán que preguntárselo a ellos [Hinostroza y Camayo] que son quienes han participado en esa conversación telefónica”, manifestó a la prensa.

Al ingresar al Palacio Legislativo, el parlamentario también dijo que él “jamás” ha negado la relación que tuvo con Camayo, quien fue el que aparentemente promovió la reunión con magistrado. “Antonio me comentó, en algún momento, que Hinostroza era su primero de cariño, su paisano y me dijo que sería bueno poder reunirnos, porque los dos estábamos ligados al ámbito del derecho”, añadió.

Miguel Torres, sin embargo, no pudo precisar si la cita con el suspendido juez supremo, acusado de integrar la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, fue a solicitud suya o de Camayo.

“No recuerdo si yo llamé a Antonio, pero sí puedo decir que se produjo esa reunión, donde estaba Camayo, su esposa e Hinostroza, no duró más de una hora […] No recuerdo [quién pidió la reunión] no sé si yo la pedí o si Antonio me invitó”, contó.

El dirigente de Fuerza Popular, además, indicó que en el encuentro le pidió consejos a Camayo sobre la ley de financiamiento de partidos políticos. “Si se debía sancionar con alguna pena específica. Después de eso o antes de eso yo jamás me he reunido, he conversado o he intercambiado opiniones con el doctor Hinostroza”, subrayó.

Al ser consultado sobre las declaraciones que dio la ex candidata presidencial Keiko Fujimori a El Comercio, en el sentido, de que ella “nunca he tenido una reunión a solas, con Hinostroza o algún juez supremo”, Torres dijo que “desconoce” esa precisión y evitó expresarse al respecto.

No se inhibirá de debate en Constitución

De otro lado, el congresista Miguel Torres adelantó que no se inhibirá del debate que se hará en la Comisión de Constitución del Parlamento sobre los proyectos de ley de la reforma judicial y política.

“La Comisión de Constitución es una comisión que no fiscaliza, sino que legisla al respecto, yo he tenido un comportamiento transparente, en ningún momento he negado ni relaciones ni reuniones como otras personas. Me creo total y absolutamente habilitado como para participar en mi calidad de abogado y en mi calidad de haber sido presidente de la comisión”, declaró.

Para finalizar, Miguel Torres dijo que no ha cometido “ningún acto ilícito ni antiético”, al reunirse con Hinostroza y Camayo.