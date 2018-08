El congresista Miguel Torres (Fuerza Popular) afirmó que no coordinó una reunión entre la lideresa de su partido político, Keiko Fujimori, y el suspendido juez supremo César Hinostroza.

No obstante, el parlamentario fujimorista reconoció que conoció a César Hinostroza en un almuerzo realizado en la casa del ahora encarcelado empresario Antonio Camayo. No precisó cuándo se realizó este encuentro.

"Estoy indignado y sorprendido por la información. Hay una serie de inexactitudes. Recuerdo haber conocido al doctor Hinostroza en un almuerzo en la casa del señor Camayo. Pero eso no constituye ningún tipo de delito. Nunca he negado la relación que tengo con el señor Camayo. En el momento en el que me reúno con el doctor Hinostroza, él no tenía ningún cuestionamiento público", expresó en diálogo con el programa "2018" de Canal N.

Miguel Torres también afirmó: "Luego de esa oportunidad, nunca más hablé con el señor Hinostroza, nunca lo volví a encontrar, nunca lo llamé. No tengo nada que esconder".

Torres después negó que haya coordinado una reunión entre Keiko Fujimori y César Hinostroza. "Rechazo rotundamente que yo haya tenido algún tipo de coordinación para que se lleve a cabo una reunión con Keiko Fujimori. Evidentemente, no me identifico ni me he identificado con la denominación 'señora K'", comentó después en referencia a un informe de la fiscalía.

Sobre el encuentro con César Hinostroza en la casa de Antonio Camayo, el legislador indicó que hablaron "de temas profesionales, de la carrera de cada uno", y que le preguntó sobre un proyecto de ley que buscaba penalizar el financiamiento ilegal de los partidos políticos.

"No hubo ninguna agenda específica. Recuerdo en algún momento haberle preguntado sobre la penalización del financiamiento ilegal de partidos", aseveró.