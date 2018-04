El congresista de Fuerza Popular Miguel Torres consideró que se ha pasado “del Gabinete de lujo al Gabinete de trabajo, de chamba”, al referirse a la juramentación del equipo ministerial que lidera César Villanueva. Agregó que tras leer las hojas de vida de sus integrantes, tiene la impresión de que es gente “solvente”.

“Para ser sincero conozco poco de ellos y es bueno. Tengo la impresión de que es gente que no está buscando la foto, es gente solvente profesionalmente. Yo creo que este Gabinete nos puede traer una gran sorpresa”, manifestó en el programa de televisión “N Portada”.

“Creo que pasamos de ese Gabinete de lujo [de Fernando Zavala] a un Gabinete de trabajo, de chamba, de ponerse en los zapatos del ciudadano y de tratar de priorizar la agenda que ellos están pidiendo”, añadió.

El parlamentario fujimorista dijo que le ha “dado pena” que Claudia Cooper, con quien el Parlamento trabajó el proyecto de ley que reemplazó al Decreto de Urgencia 003, no haya continuado en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Me llevo la mejor apreciación de ella, entiendo que por el costo político no pudo estar en este Gabinete”, refirió.

Miguel Torres, además, destacó los primeros gestos que ha tenido el presidente Martín Vizcarra, como el de esta tarde de salir a la plaza de armas de Lima a tener contacto con la ciudadanía.

“A mí me ha llamado mucho la atención lo espontáneo que ha sido el presidente. Si tiene un asesor de imagen, creo que lo está haciendo muy bien, no lo ves forzado ni fingido, le está saliendo muy natural este tipo de detalles. Por ejemplo, la carta que envió a sus vecinos me pareció espectacular”, subrayó.

Miguel Torres destacó que Vizcarra haya marcado “un espacio saludable” con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció para evitar su vacancia por sus presuntos vínculos con la firma brasileña Odebrecht.

Fuerza Popular escuchará propuestas

Por su parte, la congresista de Fuerza Popular Luz Salgado dijo que su bancada está dispuesta a escuchar las propuestas del nuevo Gabinete Ministerial y dar las facilidades en el Parlamento para que estas se puedan materializar.

“Definitivamente estamos dispuestos a escuchar sus propuestas y si ellos están solicitando iniciativas legislativas, se verá con la prioridad correspondiente”, indicó Salgado.

La legisladora dijo que, así como se apoyará a cada uno de los titulares de diversas carteras, el rol fiscalizador del Congreso de la República también deberá continuar de cerca.

Recalcó que en esta nueva etapa debe trabajarse de manera prioritaria en la reconstrucción del norte, tras el paso del Niño Costero, pues hasta el momento existen muchos damnificados que no han recibido atención de parte del Gobierno.