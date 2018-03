El congresista de Fuerza Popular Miguel Torres afirmó hoy que no se debe hacer una novela de la situación del ex ministro Jaime Yoshiyama, quien, según fuentes de El Comercio, fue mencionado por el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata como una de las personas a las que le entregó dinero para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

Torres minimizó el error que tuvo Yoshiyama en la carta de respuesta que mandó, tras el interrogatorio a Barata.

“Al vocero del oficialismo le pido que trate de ayudar a su presidente [Pedro Pablo Kuczynski] a responder las imputaciones que se le están haciendo. Del tema de Jaime Yoshiyama no hagamos un novela donde no existe”, manifestó en Canal N.

De esta manera respondió a las críticas que hizo Violeta, quien dijo que la carta del ex candidato la vicepresidencia deja dudas a raíz de la fecha que consigna.

La carta de Yoshiyama nos deja dudas: a) es de fecha 27/02 y Barata declaró el 28, b) habla de $500,000 cuando Barata dijo $1’200,000 y c) Yoshiyama y Bedoya (oh casualidad) se fueron del país el día 26, o sea 2 días antes de la declaración de Barata ⬇ (2/3). pic.twitter.com/YBU2eWLmon — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 1 de marzo de 2018

“¿Tenía el fujimorismo información privilegiada y previa de parte de Barata antes de que declare?”, preguntó a través de su cuenta de Twitter.

Miguel Torres, subsecretario general de Fuerza Popular, dijo esperar que el resto de partidos se ponga a disposición de la fiscalía para ser sometidos a investigación.

“De todos los partidos mencionados [por Barata], el único que está investigado es Fuerza Popular, pero qué ha pasado con el partido del presidente, deberían dar el ejemplo, espero que la fiscalía está iniciando las investigaciones que correspondan para que haya un trato igualitario entre todas las fuerzas”, subrayó.