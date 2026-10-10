Tras las acaloradas e interrupciones registradas durante las presentaciones del ministro de Interior, César Astudillo, y el exministro Iber Maraví, durante la Comisión de Constitución, el presidente del Congreso de la República, Miguel Torres se pronunció al respecto.

A través de su cuenta en X, expresó su contundente rechazo durante las sesiones parlamentarias.

“Ningún senador tiene licencia para insultar o agraviar a un funcionario invitado al Parlamento” , aseveró Torres.

Torres fue enfático en señalar que el comportamiento de algunos miembros del hemiciclo debe ser moderado.

“Lo ocurrido hoy con el ministro Astudillo en la Comisión de Constitución es inaceptable. La discrepancia política puede ser firme, pero nunca debe perder el respeto. El Senado tiene la responsabilidad de dar el ejemplo”, remarcó el también integrante de Fuerza Popular.

Ningún senador tiene licencia para insultar o agraviar a un funcionario invitado al Parlamento. Lo ocurrido hoy con el ministro Astudillo en la Comisión de Constitución es inaceptable. La discrepancia política puede ser firme, pero nunca debe perder el respeto. El Senado tiene la responsabilidad de dar el ejemplo. — Miki Torres (@mikitorresfp) October 11, 2026

¿Qué ocurrió en el Senado?

El incidente se produjo durante el debate sobre las facultades legislativas en la Comisión de Constitución, cuando la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, cuestionó la labor de la Policía Nacional y señaló que el ministro Astudillo parecía tener miedo de hablar sobre una reforma policial.

Ante esas declaraciones, el titular del Interior exigió que se retiraran esas palabras, sin que se le hubiera concedido el uso de la palabra. El senador Iber Maraví intervino entonces para reclamar al presidente de la comisión, Carlos Mesía, que pusiera orden y llamara la atención al ministro por interrumpir a Luque.

El intercambio de reproches elevó el tono de la discusión y obligó a interrumpir el debate durante aproximadamente diez minutos. Cuando los micrófonos fueron apagados, los gritos continuaron y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se sumó a Astudillo en el enfrentamiento verbal con Maraví, al que posteriormente se incorporaron otros legisladores.