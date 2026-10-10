Miguel Torres se pronuncia tras incidenteentre Iber Maraví y ministro César Astudillo. (Foto: Andina)
Miguel Torres se pronuncia tras incidenteentre Iber Maraví y ministro César Astudillo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Tras las acaloradas e interrupciones registradas durante las presentaciones del ministro de Interior, César Astudillo, y el exministro Iber Maraví, durante la Comisión de Constitución, el presidente del Congreso de la República, Miguel Torres se pronunció al respecto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.