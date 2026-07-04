00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Mesa Directiva (MD) de la Junta Preparatoria del Congreso, encargada de realizar las coordinaciones para la incorporación de los legisladores electos, estará presidida por Miguel Torres y contará con Cecilia Chacón en la vicepresidencia, por haber sido los candidatos con mayor votación de Fuerza Popular, la agrupación con mayor representación en el Senado y la Cámara de Diputados.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.