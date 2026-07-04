La Mesa Directiva (MD) de la Junta Preparatoria del Congreso, encargada de realizar las coordinaciones para la incorporación de los legisladores electos, estará presidida por Miguel Torres y contará con Cecilia Chacón en la vicepresidencia, por haber sido los candidatos con mayor votación de Fuerza Popular, la agrupación con mayor representación en el Senado y la Cámara de Diputados.

Así lo informó ayer el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. En un comunicado precisó que la mesa también estará integrada por el senador electo Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), como primer secretario, y el diputado electo Luis Quispe Candia (Buen Gobierno), como segundo secretario, por ser los legisladores de mayor edad de sus respectivas cámaras.

Además, Alejandro Muñante (Renovación Popular) ocupará la tercera secretaría y Romina Alejandra Sáenz (Buen Gobierno) la cuarta, al ser los de menor edad del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.

—Funciones de la MD—

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Parlamento ejercerá funciones entre el 15 y el 26 de julio de 2026. Durante ese período realizará las coordinaciones previas antes de convocar a una sesión formal, cuya citación podrá efectuarse a partir del 22 de julio.

La convocatoria deberá incluir una agenda limitada a tres asuntos: la instalación formal de la Junta Preparatoria, la incorporación de los senadores y diputados electos y la elección de las mesas directivas de ambas cámaras.

Según el reglamento, la sesión de la Junta se mantendrá abierta hasta agotar todos los puntos de la agenda.

Entre una etapa y otra, de acuerdo con expertos consultados, la misma Mesa Directiva de seis integrantes se escinde: Tres senadores conducen la sesión del Senado y los otros tres, la Cámara de Diputados.

Allí jurarán los electos en orden alfabético, se elige cada Mesa Directiva por cédula y el presidente electo de cada órgano legislativo jura.

Es importante indicar que en el calendario parlamentario está previsto que el 27 de julio se instalará el período anual de sesiones; la aprobación del cuadro de comisiones será el 4 de agosto; y la elección de sus presidencias, el día 10 de ese mes.

—Cuestionamientos—

No obstante, los exoficiales mayores del Congreso César Delgado Guembes y José Cevasco cuestionaron la forma cómo se ha aplicado los tres reglamentos (Parlamento, Diputados y Senado) para la incorporación de los diputados y senadores.

“No debiera entenderse que hay Junta Preparatoria del Congreso, porque, antes, deben constituirse las Cámaras. Sin Cámaras constituidas no hay Congreso. Las Juntas Preparatorias, son Juntas Preparatorias de las Cámaras. Solo constituidas las dos cámaras se instala el Congreso. Las Mesas Directivas de las Juntas Preparatorias, son Mesas de las Cámaras. No existen Juntas Preparatorias del Congreso. Eso es una falta de experiencia en la Oficialía Mayor.“, enfatizó Delgado.

Cevasco agregó: “Antiguamente cada cámara instalaba su mesa”.

Martín Cabrera, consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios, director de IPOC Consultores, observó que existe una doble regulación en los artículos 12 al 15 de los reglamentos de los diputados y senadores.

“Los artículos del 12 al 15 de los reglamentos del Senado y de Diputados diseñan juntas preparatorias autónomas por cámara, con mesas de tres y comunicados publicados por oficialías mayores de cámara que al 1 de julio aún no existen”, indicó.

Añadió: “Para 2026 todo eso queda desplazado por la disposición transitoria del Reglamento General del Congreso; es decir, ya por un tema de puro derecho o legal, debe entenderse que los artículos permanentes en rigor regirán recién a partir de 2031, cuando afrontemos una nueva transición”.