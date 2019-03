Milagros Campos: “Coincido con la necesidad de debatir la reforma”

Milagros Campos, magíster en Ciencias Políticas, destaca que las propuestas de la comisión de reforma se debatan de cara al bicentenario, y confía en que habrá voluntad política para que esta se concrete.

— Si tuviera que priorizar alguna de las propuestas planteadas, ¿cuál sería?

Tu pregunta es un poco difícil porque hemos planteado esto en términos de reforma integral. No significa que tiene que comprarse todo el paquete de la propuesta, pero hay algunas, como la inscripción de partidos, que pertenecen a un bloque en el que, si se separan, se cae la reforma. Quienes tienen la decisión política decidirán los temas prioritarios. Lo que ha hecho la comisión es presentar una propuesta que impulse un debate de cara al bicentenario.

— Eliminar la presentación de firmas para inscribir un partido parece una buena medida contra la corrupción. ¿Han evaluado que el riesgo podría trasladarse ahora al proceso de búsqueda de por lo menos 12.500 militantes para poder colocar candidatos?

Allí tienes un mecanismo de control que es la transparencia porque el padrón va a ser público, de manera tal que si tú o yo aparecemos y no somos partidarios, inmediatamente lo podemos conocer. Esto tiene que leerse junto con el tema de participación en elecciones porque el 80% de los candidatos va a salir de ese padrón.

— Si en su momento la incapacidad moral –que plantean eliminar– no hubiera sido causal de vacancia, Alberto Fujimori no hubiera podido ser vacado.

Mecanismos habría, es un tema que hay que debatir con tranquilidad. Lo que tenemos que eliminar es una causa tan subjetiva como puede ser calificar la conducta de moralidad o no moralidad. En la historia constitucional al incorporar esta causal se estaba aludiendo a incapacidad mental. Lo que se plantea ahora es que la incapacidad mental tiene una implicancia de limitación física y está incluida en la causal de incapacidad física.

— El ex presidente del TC Óscar Urviola cree que dejar a la Corte Suprema la decisión de levantar la inmunidad parlamentaria afecta la autonomía del Congreso.

Respeto la opinión del doctor Urviola, es un tema opinable. En el mundo hay muchos modelos sobre la inmunidad parlamentaria. Hay países que no la tienen y tampoco un fuero especial. La propuesta de la comisión apunta a que haya un fuero especial y que la Corte Suprema tenga a su cargo la evaluación de las inconductas que pudiesen tener denuncia por delito común.

— El presidente del Congreso ha dicho que presentarán sus propias propuestas de reforma política. ¿Ve un ánimo de sumar o de minimizar el informe que ustedes han presentado?

Bienvenido el debate y una agenda de contenidos para construir algo mejor. Las iniciativas legislativas corresponden al Ejecutivo y al Congreso y un esquema de participación ciudadana también es perfectamente legítimo. Yo estoy disponible para compartir la propuesta y que se ponga a debate. Ese es el deseo de los miembros de la comisión.

— ¿Qué pasa si el presidente Vizcarra no presenta a corto o mediano plazo los proyectos con base en las propuestas de la comisión?

Yo no creo que eso ocurra. Mi impresión es que, para el Gobierno, formar la comisión era una decisión y por lo tanto presentar las propuestas va a ser parte de la implementación de esa decisión. Los tiempos en el Ejecutivo son muy diferentes y yo puedo entender que cuando tienes que atender 25 temas en el día no todos pueden tener la prioridad. Coincido con la necesidad del debate.

— ¿Ve en este Congreso la madurez necesaria para aprobar estas reformas?

Ese es el Congreso que elegimos, es el Congreso que va a tomar las decisiones, y quedan dos años y pico en los que tienen que seguir haciendo aquello para lo que han sido elegidos. Creo que es posible hacer reformas. Muchas de las que hoy tenemos se hicieron en el Congreso del 2000, que estaba de salida. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno.