La portavoz alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, afirmó hoy que está en contra de la eventual designación de José Arista como ministro de Economía y Finanzas, luego de la renuncia de David Tuesta. Agregó, a título personal, que ningún ex funcionario del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski debe incorporarse al Ejecutivo.

“Estoy en contra del ingreso de cualquier ex ministro que haya tenido vínculo con el señor Kuczynski y con denuncias y mala negociación con la papa, no queremos reciclados, queremos gente técnica que no tenga ninguna mochila”, manifestó en comunicación con El Comercio.

El presidente Martín Vizcarra indicó esta mañana que Arista es una de las tres opciones que está analizando para el MEF.

Milagros Salazar recordó que el mandatario dijo, en el discurso con el que asumió la Presidencia ante el Congreso, que su primer Gabinete no tendría a ningún ministro del gobierno que PPK.

La congresista de Fuerza Popular exhortó al gobierno a nombrar como sucesor de Tuesta a una persona que no tenga “deudas”, pero sí manejo político, a fin de “no tener problemas”. “No podemos estar probando con uno o con otro”, subrayó.

Una posición diferente tuvo el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular), quien dijo que su bancada no debe pronunciarse ni a favor ni en contra de la designación del nuevo ministro de Economía y Finanzas, porque esa es una prerrogativa del presidente Vizcarra y de su jefe de Gabinete, César Villanueva.

A título personal, Becerril consideró que José Arista reúne los requisitos para reemplazar a Tuesta en el MEF.

“Ha sido viceministro de Hacienda durante muchos años, tiene la experiencia y el conocimiento que necesita el gobierno para evitar justamente los problemas que han pasado”, remarcó.

El también vocero alterno de Fuerza Popular minimizó que durante la gestión de José Arista en el Ministerio de Agricultura se hayan dado algunos de los nombramientos de los que se jactó el congresista no agrupado Bienvenido Ramírez en los videos grabados por Moisés Mamani, quien denunció una presunta compra de votos para evitar la vacancia de Kuczynski.

“No todo lo que dijo Bienvenido fue cierto, él habló de como 15 funcionarios, pero solo ingresaron uno o dos. Por encima del tema coyuntural, la experiencia que tiene Arista y sus credenciales hacen pensar que puede hacer una buena gestión”, acotó.