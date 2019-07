Milagros Salazar: No calzan los tiempos para adelanto de elecciones generales

La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) consideró que la propuesta que el presidente Martín Vizcarra anunció en su mensaje a la Nación para adelantar las elecciones generales al 2020 fue "de último momento".

Según dijo a RPP, el mandatario es "populista" y "lo que quiere es imponer sus decisiones". Afirmó que "no todo lo que pida la ciudadanía le tenemos que dar", porque los planteamientos deben estar enmarcados en la Constitución.

"Es un mensaje populista porque mi percepción es que él no se quiere ir. Si tú lees el discurso, se proyecta al 2021 y hasta el 2025. Él es un populista que sabe que no va a pasar [la propuesta], porque no va a calzar en los tiempos, en relación a la ONPE y al JNE", declaró.

Milagros Salazar indicó que para adelantar un año los comicios inicialmente pensados para el 2021, se deben hacer "reformas, modificaciones y todo una serie de normas" para "ajustar" el proceso, pero "el tiempo no va a calzar".

Por ello, afirmó que Martín Vizcarra hizo esta propuesta porque "no ganó su candidato funcional" en las elecciones a la Mesa Directiva del Congreso, en referencia a Daniel Salaverry.

La parlamentaria consideró que el jefe del Estado ha tenido una "actitud dictatorial" y rechazó que sus colegas de Fuerza Popular hayan cometido excesos al gritarle “¡Fuera!” luego de concluir su discurso ante el Congreso.

"No creo que nos hayamos excedido como congresistas. Yo le dije que era un dictador y no es la primera vez que se lo digo. Él ha tenido en diferentes momentos una actitud dictatorial, irrespeto por las instituciones democráticas y autónomas", concluyó.