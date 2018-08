La congresista de Milagros Salazar (Fuerza Popular) señaló esta mañana que el suspendido juez supremo César Hinostroza deberá responder por qué quería comunicarse con Héctor Becerril, como se escucha en audios difundidos anoche por IDL-Reporteros.

De acuerdo a las grabaciones, el 6 de marzo Hinostroza se comunicó con un interlocutor desconocido y le pide el teléfono del congresista de Fuerza Popular, pues le urgía hablar con él. Ese día se realizaban allanamientos como parte de la investigación por lavado de activos que involucra al partido liderado por Keiko Fujimori.

Milagros Salazar sostuvo que cada día están saliendo nuevos audios y lo más responsable es no prejuzgar y esperar las investigaciones.

“Yo no quiero especular con eso. Cuando el señor Hinostroza se presente, todas las fuerzas políticas les vamos a hacer las preguntas que corresponden y el tendrá que responder por qué quería el teléfono de Becerril. Por qué lo llamaba insistentemente, eso es lo que los ciudadanos queremos saber”, indicó a su salida de la sede del Congreso.

Agregó que para dar tranquilidad a la ciudadanía se tiene que dejar a las autoridades recabar toda la información, citar a las partes y que los aludidos tengan la oportunidad de hacer sus descargos.

“Se debe identificar si hay faltas o delitos y de acuerdo a eso se procesará. Todas las bancadas estamos en un compromiso de identificar las responsabilidades, seguir el proceso y que sancione a los responsables”, manifestó.

Salazar expresó que su bancada aún no se ha reunido para tratar el tema, sin embargo dijo que estaba segura de que muy pronto “Becerril dará la explicación”.

Consultada por si no le preocupaba que Hinostroza dijera, refiriéndose a Becerril, que era alguien con quien “siempre coordinamos”, la congresista Salazar respondió que prefería no especular. “Hinostroza dará la respuesta, él tendrá que decir por qué lo llamaba insistentemente”, reiteró.