Salazar descarta que el consejero Gutiérrez haya sido candidato de FP La vocera alterna de Fuerza Popular dice que esa versión no tiene pies ni cabeza y asegura no conocer a ese miembro del CNM. También anuncia que no blindarán a Becerril.

Milagros Salazar asegura que su bancada no protegerá a Héctor Becerril, quien está denunciado en Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: Congreso) Archivo El Comercio